Gevallen regering in Bangladesh: "Alle fabrieken zijn naar verwachting vanaf vandaag weer volledig operationeel"

Bangladesh is na China de grootste kledingproducent ter wereld. Wat betekent de politieke onrust van de afgelopen weken voor de mode-industrie en wat zal er gebeuren na de val van de regering?

Na weken van gewelddadige onrust in Bangladesh, waarbij ongeveer driehonderd mensen zijn omgekomen en uitgaansverboden zijn ingesteld, groeit de hoop op een vreedzame en democratische toekomst. Premier Sheikh Hasina, tegen wier beleid de massademonstraties waren gericht, heeft het land verlaten en het parlement is ontbonden. Dit maakt de weg vrij voor nieuwe verkiezingen. Tot die tijd moet er een overgangsregering worden gevormd.

Mostafiz Uddin, organisator van de Bangladesh Denim Expo, CEO van Denim Expert Limited en CEO van Bangladesh Apparel Exchange, publiceerde maandag een open brief aan de mode-industrie waarin hij opriep om het land te blijven steunen terwijl er een nieuw politiek leiderschap wordt gevormd. FashionUnited sprak met Uddin over de huidige situatie in Bangladesh.

Meneer Uddin, er zijn al wekenlang gewelddadige botsingen tussen de bevolking en de politie in Bangladesh. Heeft dit alleen gevolgen voor de hoofdstad of voor het hele land?

Er zijn protesten geweest in vele delen van het land, maar de meeste botsingen hebben plaatsgevonden in de hoofdstad Dhaka.

De aanleiding was de herinvoering van het quotasysteem voor ambtenaren. In de maanden daarvoor waren er ook protesten voor een verhoging van het minimumloon. Gaat de onrust in je land alleen over het quotasysteem, of gaat het over iets meer?

Nee, de protesten gaan alleen over de quota. De kwestie van het minimumloon was al veel eerder geregeld.

Zelfs het internet werd uitgeschakeld - is het mogelijk om onder deze omstandigheden te werken?

Natuurlijk was het moeilijker om zonder internet te werken, maar nu werkt het internet perfect en is alles zoals het altijd is geweest. Bovendien zijn onze fabrikanten zeer flexibel, vindingrijk en veerkrachtig.

U bent zelf denimproducent, maar niet in Dhaka. Is uw bedrijf stil komen te liggen, mede door de avondklok?

Nee, mijn bedrijf is niet stil komen te liggen. Er waren onderbrekingen, maar niets dat onoverkomelijk was. En nu is de avondklok natuurlijk opgeheven.

Hoe beïnvloedt de onrust de kledingproductie in Bangladesh? Zijn er fabrieken gesloten?

Kledingfabrieken waren een tijdje gesloten, maar de avondklok is nu opgeheven. Na ongeveer een maand van protesten zijn de activiteiten in Bangladesh weer hervat. Alle fabrieken in de Export Processing Zones (EPZ's), waaronder ons bedrijf Denim Expert Limited, zijn sinds vandaag (6 augustus) weer in bedrijf. De banken zijn weer open. De scholen zijn hervat. Mensen hebben hun normale dagelijkse leven hervat. Naar verwachting zullen alle kledingfabrieken in het land vanaf morgen (7 augustus) weer volledig operationeel zijn.

Hoe reageren uw klanten op deze situatie?

We hebben goede relaties met onze klanten en hebben hen op de hoogte gehouden van de situatie hier. Ze begrijpen ons standpunt.

Wat zouden de inkopers kunnen doen om te voorkomen dat de situatie in uw land verslechtert?

Ik zou hen willen vragen om de leveranciers te blijven steunen en bestellingen te plaatsen. Het is niet nodig om de productie naar andere landen te verplaatsen. Deze fase is nu voorbij en de stabiliteit in Bangladesh is hersteld.

Bangladesh waardeert het vertrouwen van internationale mode-inkopers in zijn kledingindustrie. Daarom is het tijd voor Bangladesh om vooruit te kijken met zijn modepartners.

Welke gevolgen kan de huidige situatie hebben voor de kledingsector in Bangladesh?

Ondertussen is de naam van professor Dr. Muhammad Yunus naar voren geschoven als hoofdadviseur van de interim-regering. Dr. Yunus is de eerste en enige Bengalees die de Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen. Dr. Yunus is ook een ervaren professor in de economie die het lot van duizenden arme vrouwen in Bangladesh heeft veranderd door de Grameen Bank op te richten. Hij geniet daarom internationale bekendheid en acceptatie. De interim-regering zal vrije en eerlijke verkiezingen houden en de democratie herstellen door de macht over te dragen aan een gekozen regering. Politieke stabiliteit is dus verzekerd.

De kledingindustrie in Bangladesh blijft een hoeksteen van onze economie. Ze biedt werk aan miljoenen mensen, vooral vrouwen. Onze kledingindustrie is een van de belangrijkste bindende krachten voor Bangladesh en zorgt voor belangrijke exportinkomsten en welvaart.

Omdat politieke stabiliteit een van de belangrijkste voorwaarden is voor een stabiele kledingindustrie, denk ik dat onze mode-inkopers Bangladesh de komende dagen en jaren kunnen beschouwen als een inkooppartner voor de lange termijn.

Dus je bent niet bang voor een uittocht van internationale kopers?

Nee, dat vrees ik niet. Ik denk dat merken tegenwoordig inzien hoe belangrijk het is om hun leveranciers bij te staan in goede en slechte tijden. Het is ook belangrijk om te onthouden dat alle landen hun uitdagingen hebben. De politieke situatie is niet altijd even soepel in andere delen van Azië waar merken hun goederen inkopen. Dat is de aard van wereldwijde inkoop en inkopers begrijpen dat.

Jullie plannen de volgende Bangladesh Denim Expo in november. Hebben de huidige gebeurtenissen hierop enige invloed gehad?

Nee. De Bangladesh Denim Expo vindt plaats op de geplande datum.

Achtergrond: De studentenprotesten werden uitgelokt door de herinvoering van een quotasysteem voor het bezetten van overheidsfuncties. Volgens dit systeem moet 30 procent van deze posities gereserveerd worden voor afstammelingen van veteranen van de onafhankelijkheidsoorlog tegen Pakistan in 1971. Dit systeem, dat in 1972 werd ingevoerd, was in 2018 al afgeschaft door premier Hasina na protesten van studenten, maar werd in juni van dit jaar weer ingevoerd. Met het oog op de hoge jeugdwerkloosheid van 40 procent eisten studenten in heel Bangladesh een hervorming van het quotasysteem. Er braken gewelddadige confrontaties uit, waarbij de regering ook vuurwapens gebruikte om de eisen van de studenten de kop in te drukken. Honderden mensen, waaronder kinderen, werden gedood en meer dan duizend mensen raakten gewond.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking door Caitlyn Terra.