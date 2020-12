De FashionUnited-Marketplace voor gewatteerde jassen groothandel geeft een overzicht van de honderden internationale merken en collecties waarmee retailers de perfecte mix van labels voor hun winkels kunnen vinden.

Inkopers krijgen een eenvoudige winkelervaring met de gemakkelijk te navigeren Marketplace van FashionUnited, aangezien deze een unieke directory presenteert, waarin kopers er zeker van kunnen zijn dat deze alleen merken bevat die daadwerkelijk aan winkels in de groothandel verkopen. Door groothandels kledingmerken op één plek samen te brengen, krijgen retailers nuttige inzichten naarmate de vraag van consumenten naar diverse producten toeneemt.

Gewatteerde jassen zijn niet alleen extreem warm, maar ook erg stijlvol. Op de Marktplaats zijn er diverse pufferjassen verkrijgbaar voor heren, dames en kinderen in een assortiment aan stijlen, merken, kleuren en maten. Een pufferjas kan worden gecombineerd met een paar laarzen, panty's en jurk voor een verfijnde look of kan worden gedragen met een spijkerbroek en een T-shirt voor een meer atletische stijl.

FashionUnited breidt zijn designer-groothandel kledingmerken en productlijst voortdurend uit, omdat het de competitieve aard van gewatteerde jassen groothandel begrijpt en ervoor zorgt dat er belang wordt gehecht aan trendspotting, zodat er voor elke consument iets is.

Via de directory kunnen kopers efficiënt zoeken in exclusieve merken en producten om gewilde artikelen voor hun winkels te kopen. Geaccrediteerde kopers krijgen gratis exclusieve toegang tot de meest gevraagde producten op de Marketplace.

Gewatteerde jassen groothandel