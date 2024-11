GFA-monitor: Minder respondenten werken actief aan verduurzamingsdoelen

In de aanloop naar COP29 (die plaatsvindt van 11 november tot en met 22 november) heeft de Global Fashion Agenda (GFA) voor de derde keer haar jaarlijkse GFA Monitor gepubliceerd. Het rapport kijkt naar hoe de mode-industrie een netto positief niveau kan bereiken, wat de vooruitgang is en welke aanhoudende uitdagingen er zijn. Het rapport is opgesteld in samenwerking met de impactpartners van GFA: het Apparel Impact Institute, de Ellen MacArthur Foundation, de Fair Labor Association, het Social & Labor Convergence Program en de Textile Exchange.

Net als in het voorgaande jaar werd de vooruitgang bijgehouden op basis van vijf duurzaamheidsprioriteiten: respectvolle en veilige werkomgevingen, betere loonsystemen, verantwoord beheer van middelen, slimme materiaalkeuzes en circulaire systemen.

“De GFA Monitor 2024 versterkt de kernthema's van COP29: het verhogen van de ambitie en het mogelijk maken van concrete actie. Naarmate klimaat dreigingen, geopolitieke uitdagingen en scepsis ten aanzien van duurzaamheid toenemen, moet de industrie haar strategieën heroverwegen om zich snel aan te passen en tegelijkertijd de veerkracht op lange termijn te bevorderen. Ik dring er bij leiders op aan om de praktische stappen, tools, programma's en bewezen best practices die in dit rapport en de vorige editie worden beschreven, te gebruiken om een duurzaam, rechtvaardig en transparant mode-ecosysteem te bevorderen”, aldus GFA CEO Federica Marchionni in een persbericht.

Respectvolle en veilige werkomgevingen

Hoewel er op dit gebied enkele belangrijke vorderingen zijn gemaakt, bijvoorbeeld op het gebied van flexibele arbeid, benadrukt het rapport dat "voortdurende inspanningen nodig zijn om industrienormen op elkaar af te stemmen en de samenwerking tussen kopers en leveranciers te versterken".

Hoewel bedrijven steeds meer de voordelen van inclusief beleid erkennen, moeten diversiteits-, gelijkheids- en inclusie-inspanningen de aanhoudende structurele ongelijkheden aanpakken, die vaak vrouwen en gemarginaliseerde groepen onevenredig treffen. Wat betreft informele arbeidsregelingen zoals thuiswerken en uitbesteding, moet er meer worden gedaan om uitbuiting en onvoldoende arbeidsbescherming te voorkomen. Andere actiegebieden zijn verantwoord inkoopbeleid, arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming.

Betere loonsystemen

Er is enige vooruitgang geboekt bij het aanpakken van loonkwesties, met initiatieven ter ondersteuning van loontransparantie, verantwoord inkoopbeleid en collectieve onderhandelingen. Veertien procent meer respondenten van de enquête geeft aan dat ze tegen 2035 doelen hebben gesteld voor eerlijke beloning en leefbare lonen door middel van collectieve onderhandelingen.

Het rapport stelt echter vast dat "systeemoplossingen ontoereikend zijn en loonverschillen blijven bestaan, vooral in belangrijke productieregio's waar de inflatie de loongroei overtreft en er sprake is van loonverschillen tussen mannen en vrouwen." Loonsverhogingen blijven minimaal, met slechts een gemelde stijging van 1 procent in het verschil tussen minimumloon en leefbaar loon sinds 2023. Hoewel wetgevingsinspanningen zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) gericht zijn op het verbeteren van loontransparantie en -gelijkheid, blijven andere actiegebieden zoals verantwoord inkoopbeleid, arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming bestaan.

"Door samen te werken kunnen en zullen we een einde maken aan te lage lonen voor kledingarbeiders. Het vaststellen van sectordoelstellingen voor 2035 is een stap voorwaarts; nu moeten we prioriteit geven aan het meten van de vooruitgang in de richting van leefbare lonen", zegt Tiffany Rogers, directeur Innovatie en ontwikkeling, productie van de Fair Labor Association.

Verantwoord beheer van middelen

Hoewel milieubescherming en klimaatmaatregelen op de agenda staan van veel bedrijven, blijven de uitstoot van broeikasgassen, het gebruik van hulpbronnen en de groei van de industrie toenemen, wat het systeem belast.

"Het behoud van biodiversiteit, verantwoord waterbeheer en bestrijding van vervuiling vereisen holistische strategieën, aangezien de gevolgen van klimaatverandering de productieregio's steeds meer verstoren", aldus het rapport, dat verwijst naar regelgeving zoals de EU-richtlijn hernieuwbare energie en beleid inzake het gebruik van chemicaliën als voorbeelden om decarbonisatie en milieu-impact aan te pakken. "Inheemse gemeenschappen moeten nauwer betrokken worden bij de besluitvorming rond het behoud van biodiversiteit" is een andere conclusie.

Andere actiegebieden zijn landgebruik, waterbeheer en vezelfragmentatie.

Slimme materiaalkeuzes

Terwijl bedrijven steeds vaker doelen stellen om duurzamere materialen te gebruiken en zich aan te sluiten bij de 2030-doelen van de Verenigde Naties, is de productie van nieuwe synthetische vezels ongekend hoog, terwijl het aandeel gerecyclede vezels is afgenomen - een feit dat slechts enkele weken geleden werd benadrukt in het Materials Market Report, gepubliceerd door de Textile Exchange. De rapporten constateerden ook dat in 2023 bijna 30 procent van alle geproduceerde katoen werd geproduceerd in het kader van duurzaamheidsprogramma's.

“Regelgevende initiatieven zoals de Green Deal van de EU dringen aan op duurzamere textielmaterialen, maar er is aanzienlijke innovatie nodig om het grondstofverbruik te verminderen en waarde terug te winnen uit bestaande bronnen”, adviseert de GFA Monitor. Actiegebieden zijn synthetische vezels, plantaardige vezels, kunstmatige cellulosevezels en dierlijke vezels.

Circulaire systemen

Ook op dit gebied stellen bedrijven steeds vaker doelen en investeren ze in oplossingen en implementeren ze programma's rond circulariteit, met name op het gebied van textielrecycling en circulaire bedrijfsmodellen. Schaalvergroting is echter vaak nog niet bereikt.

"Ondanks regelgevende initiatieven die circulair ontwerp en afvalvermindering bevorderen, is de kloof in circulariteit sinds 2018 groter geworden. Om circulariteit in de mode-industrie te bevorderen, is het essentieel om overproductie aan te pakken, de recyclinginfrastructuur te verbeteren en te zorgen voor een rechtvaardige transitie voor werknemers", vat het rapport samen. Als actiegebieden moeten modebedrijven circulair ontwerp, circulaire bedrijfsmodellen, textiel-tot-textielrecycling en een rechtvaardige transitie aanpakken.

"Om een bloeiende mode-industrie te creëren, moeten we de manier waarop we onze kleding ontwerpen, maken en uiteindelijk gebruiken fundamenteel veranderen. Om conventionele lineaire modellen op grote schaal echt uit te dagen - en om een circulaire economie voor mode de norm te laten worden - moeten we de inspanningen versnellen die niet alleen de producten van de toekomst herontwerpen, maar ook de diensten en bedrijfsmodellen die ze leveren en in gebruik houden", zegt Jules Lennon, fashion lead bij de Ellen MacArthur Foundation.

"Uit de resultaten van de enquête blijkt dat het stellen van doelen voor alle vijf de indicatoren voor verantwoord beheer van middelen is toegenomen, met de grootste stijging (59 procent) gericht op waterbeheer tegen 2040. Echter, minder respondenten werken actief aan deze doelen of meten de vooruitgang", is de conclusie.

Het volledige rapport kan worden gedownload van de GFA-website.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited.com. Vertaling en bewerking door Caitlyn Terra.