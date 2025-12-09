GFA start met opzetten van systemen voor textielafvalbeheer in Türkiye

Global Fashion Agenda (GFA), de organisator van de jaarlijkse Global Fashion Summit, kondigt een nieuw initiatief aan ter ondersteuning van de ontwikkeling van systemen voor textielafvalbeheer in Türkiye.

Türkiye is de vierde productieregio die dit programma implementeert, in navolging van Bangladesh, Cambodja en Indonesië. Net als in andere landen werkt GFA samen met merken die in Türkiye produceren aan een lokale, op maat gemaakte aanpak voor postindustrieel textielafvalbeheer in fabrieken. Tegelijkertijd wordt de traceerbaarheid verbeterd en worden fabrikanten in contact gebracht met recyclers om afvalterugwinning te garanderen.

Het programma, dat begin 2026 van start gaat, biedt leveranciers ook ondersteuning bij de naleving van veranderende beleidskaders. Gerichte activiteiten ondersteunen het textielecosysteem van het land en stimuleren de circulaire transitie. Denk hierbij aan beoordelingen van afvalbeheer op locatie, training en capaciteitsopbouw via een ‘Train-the-Trainer’-model.

De keuze voor Türkiye is logisch, aangezien het land een van de belangrijkste centra voor kledingproductie is. Volgens GFA is de regio al “gepositioneerd om textiel-naar-textiel recycling op te schalen dankzij de verticaal geïntegreerde industrie, de nabijheid van de EU en de toenemende regeldruk om afval en emissies te verminderen”. De organisatie wil Türkiye helpen op deze sterke punten voort te bouwen. Dit gebeurt door de ontwikkeling van een schaalbaar model voor afvalscheiding, recycling en terugwinningsroutes. Het doel is de afhankelijkheid van stortplaatsen en nieuwe grondstoffen te verminderen.

Het project ‘Circular Fashion Partnership: Türkiye’, aangekondigd tijdens de Sustainability Talks Istanbul, staat onder leiding van GFA en Rematters, een bedrijf gespecialiseerd in oplossingen voor textielrecycling. Het project krijgt verdere ondersteuning van partners Reverse Resources, Closed Loop Fashion en de Circle Economy Foundation, met financiering van de H&M Foundation.