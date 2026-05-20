Giambattista Valli neemt de controle over zijn modehuis terug

De Italiaanse ontwerper Giambattista Valli neemt de volledige controle over zijn Parijse modehuis terug. Het modhuis meldt op Instagram dat er een overeenkomst is voor de terugkoop van alle aandelen van Artémis, de investeringsholding van de familie Pinault. Deze transactie betekent het einde van een jarenlange financiële samenwerking en de terugkeer naar onafhankelijkheid voor het gelijknamige merk.

Artémis nam in 2017 een minderheidsbelang in het merk en werd in 2021 meerderheidsaandeelhouder. De holding, die de activa van de familie Pinault beheert, had als oorspronkelijk doel de structurering en internationale ontwikkeling van het modehuis te begeleiden.

Echter, begin dit jaar zijn de eerste tekenen van een structurele herziening zichtbaar. In januari 2026 annuleerde Giambattista Valli zijn deelname aan de haute couture week, slechts enkele dagen voor de geplande datum. Het modehuis verklaarde toen in een persbericht: “Deze beslissing maakt deel uit van een grondige evaluatie van de organisatie en de prioriteiten van haar activiteiten”.