Gildan Activewear boekt omzetgroei en kondigt leiderschapswijzigingen aan

Gildan Activewear sluit het 40-jarig jubileumjaar af met sterke financiële resultaten, waaronder een omzet van 3,3 miljard dollar (3,2 miljard euro), een stijging van 2 procent. De aangepaste operationele marge bedraagt 21,3 procent en de aangepaste verwaterde winst per aandeel stijgt met 17 procent, allemaal in lijn met de verwachtingen.

Het bedrijf kondigt ook veranderingen in het uitvoerend leiderschap aan als onderdeel van een meerjarig opvolgingsplan. Chuck Ward, momenteel president van sales, marketing en distributie, wordt de nieuwe executive vice president en chief operating officer, met ingang van 1 maart 2025.

Daarnaast gaat Rhodri (Rhod) J. Harries, EVP en Chief Financial & Administrative Officer van Gildan, op 1 januari 2026 met pensioen. Luca Barile, momenteel CFO van sales, marketing en distributie, volgt Harries op als EVP en Chief Financial Officer, met ingang van 1 maart 2025.

"Door onze kerncompetenties als een goedkope, grootschalige, verticaal geïntegreerde duurzame fabrikant te versterken, vergroten we ons concurrentievoordeel en positioneren we ons goed voor verdere groei in de komende jaren", zegt Glenn J. Chamandy, president en CEO van Gildan.

"Ik ben erg blij om Chuck en Luca in hun nieuwe rollen te verwelkomen. Deze benoemingen getuigen van de kracht van onze interne bank en de effectiviteit van onze inspanningen op het gebied van opvolgingsplanning over meerdere jaren", voegt Chamandy toe.

Prestaties van Gildan in het vierde kwartaal

De netto-omzet van Gildan in het vierde kwartaal bedraagt 822 miljoen dollar (787,9 miljoen euro), een stijging van 5 procent op jaarbasis. Exclusief de impact van de uitfasering van Under Armour, groeide de netto-omzet met lage dubbele cijfers.

De verkoop van sportkleding steeg in het kwartaal met 11 procent tot 714 miljoen dollar (684,4 miljoen euro). De internationale verkoop nam met 20 procent toe, terwijl de verkoop van kousen en ondergoed met 23 procent daalde door de geleidelijke stopzetting van de activiteiten van Under Armour.

De brutowinst bedraagt 253 miljoen dollar (242,5 miljoen euro), ofwel 30,8 procent van de omzet, een verbetering van 60 basispunten.

Gildan onthult vooruitzichten voor 2025

Voor het fiscale jaar 2025 voorspelt het bedrijf een omzetgroei van midden-enkele cijfers, een aangepaste operationele marge die met ongeveer 50 basispunten stijgt en een aangepaste verwaterde winst per aandeel van 3,38 tot 3,58 dollar, een stijging van ongeveer 13 tot 19 procent op jaarbasis.

De prognoses van het bedrijf voor 2025 omvatten aanhoudende groei in belangrijke productcategorieën, gedreven door innovatie, POS-groei, winst in marktaandeel, lanceringen van nieuwe programma's en enige verbetering in bepaalde markten die in 2024 zwak waren.

Voor het eerste kwartaal van 2025 wordt verwacht dat de netto-omzet een jaar-op-jaar stijging van lage enkelcijferige cijfers zal zijn. Exclusief de licentieovereenkomst voor Under Armour-sokken, wordt verwacht dat de netto-omzet in Q1 een mid-enkelcijferige stijging zal zijn. De aangepaste operationele marge zal naar verwachting in lijn zijn met de volledige jaarprognose van "ongeveer 50 basispunten omhoog."