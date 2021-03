Giny Boer, topvrouw bij C&A Europe: "Een leider moet mensen in hun kracht zetten"

Giny Boer is sinds januari 2021 CEO van C&A Europa. Ze is de eerste vrouwelijke CEO van het bedrijf waarvan 90 procent van de medewerkers vrouw is en 80 procent van de winkels gemanaged wordt door een vrouw. Op managementniveau is het percentage beduidend lager met 50 procent, maar Boer is al op zoek naar mogelijkheden binnen het bedrijf zoals part-time rollen voor managers en flexibiliteit op de werkvloer om haar vrouwelijke medewerkers meer te ondersteunen.

FashionUnited sprak met haar over haar plannen om het bedrijf verder te digitaliseren, de uitdagingen waarmee zij werd geconfronteerd bij het starten van een nieuwe baan tijdens de coronacrisis en waarom meer diverse teams tot betere resultaten leiden.

Zou u uw carrière in uw eigen woorden kunnen omschrijven?

“Na mijn studies psychologie en bedrijfskunde ben ik gaan werken als productontwikkelaar en inkoper voor een bedrijf in huishoudelijke apparaten en tuinmeubelen in Nederland. Daarna ging ik stage lopen bij Ikea en daar ben ik snel opgeklommen. Ik paste goed bij de cultuur van Ikea en ik heb er in mijn 23-jarige loopbaan veel verschillende leidinggevende functies bekleed. Het is misschien niet zo'n opwindend CV als wanneer je voor veel verschillende bedrijven hebt gewerkt, maar ik ben organisch gegroeid bij Ikea, terwijl het bedrijf zelf internationaal groeide, en ik heb een zeer internationale carrière binnen het bedrijf gehad, waarbij ik veel verschillende aspecten van het bedrijf heb gezien. Dat is vooral met het oog op mijn nieuwe functie bij C&A heel nuttig geweest. “

Wat trok u aan in een baan bij C&A?

”Ten eerste is mode mijn andere passie, naast meubels. Als student werkte ik als verkoopster in een kledingwinkel en op de middelbare school ontwierp en maakte ik mijn eigen kleding. Ik heb dus altijd van kleding en textiel gehouden.”

”Het tweede dat mij in C&A aantrok, is dat het net als Ikea een familiebedrijf is, en dat beide bedrijven zich op een breed publiek richten, wat betekent dat ze allebei het kopen van mooie dingen tegen een toegankelijke prijs hebben mogelijk gemaakt. Iedereen hoort de kans te hebben er mooi uit te zien, vind ik.”

”En ten derde is C&A sterk gericht op duurzaamheid. We praten er niet genoeg over, maar we doen echt veel in dat opzicht.”

Wat zijn uw prioriteiten als CEO van C&A Europa?

”Allereerst wil ik zo veel mogelijk met mensen praten en de onderneming en cultuur leren kennen. Ik heb veel "meet & greets" gedaan om zoveel mogelijk mensen te leren kennen en zoveel mogelijk over de onderneming te weten te komen. Ik denk dat je een zekere openheid moet hebben om te leren in plaats van te zeggen "ik weet het al".”

”Helaas moest ik mijn baan bij C&A beginnen temidden van de coronacrisis. Deze pandemie en de lockdowns dwongen ons ertoe na te denken over hoe wij een meer digitale onderneming konden worden. Wij vroegen ons af: Hoe kunnen wij het bedrijf omvormen van in de eerste plaats een offline retailer naar veel meer online aanwezigheid, terwijl wij tegelijkertijd proberen de aantrekkelijkheid van ons winkelportfolio te vergroten. We willen ook veel meer praten over onze prestaties en inspanningen op het gebied van duurzaamheid.”

Onderdeel van deze digitalisering is een partnerschap met Zalando voor hun Connected Retail Program. Kunt u ons vertellen wat de eerste resultaten en indrukken van deze samenwerking zijn?

”De ervaringsperiode voor dit project is te kort om er iets concreets over te kunnen zeggen. Ik denk dat het te vroeg is om te evalueren. Wat we wel kunnen zeggen, is dat we erop willen voortbouwen en de samenwerking willen uitbreiden, aangezien het nu nog maar beperkt is tot een paar winkels in Duitsland. We willen het assortiment uitbreiden en het ook in andere landen lanceren. We hebben een goede start gemaakt en ik denk dat het een geweldige samenwerking kan worden.”

Hoe heeft C&A, nu de winkels gesloten en/of beperkt geopend zijn, verder geïnvesteerd in de e-commerce-activiteiten?

”Ik wil alle aspecten bekijken van hoe wij onze online aanwezigheid kunnen vergroten. Wij willen nieuwe samenwerkingsverbanden vinden, zoals Zalando, en in het algemeen marktinzichten en informatie verzamelen. Er komt veel bij kijken om een goede, menselijke, online organisatie te worden. Omdat er momenteel zoveel onzekerheid is en niemand ons kan vertellen waar dit allemaal heen gaat, zetten we kleine stapjes.”

Denkt u dat vrouwen beter met deze onzekerheid kunnen omgaan dan mannen? Hoe verschillen de leiderschapsstijlen?

”Ik zou willen zeggen: ja, vrouwen zijn daar beter in. Maar ik weet niet of dat waar is. Ik kan alleen voor mezelf spreken. Ik leid graag in het onbekende. En ik sta graag aan het hoofd van C&A om een digitaal bedrijf te worden en het te moderniseren.”

”Drie dingen zijn belangrijk voor mij als leider: Ten eerste, leidinggeven met vriendelijkheid. Ik vind echt dat een leider mensen in hun kracht moet zetten. Dat betekent niet dat je onduidelijk of moet zijn of mensen willen sparen. Het is vriendelijk om duidelijk te zijn.”

”Ten tweede, samenwerking. Ik wil geen ‘ik-mentaliteit’, het gaat niet om jou en mij, we moeten samenwerken. De problemen van vandaag zijn zo moeilijk en complex, dat je verschillende mensen met verschillende achtergronden nodig hebt om ze op te lossen.”

”En ten derde, kwetsbaarheid. Ik geloof dat je als bedrijf kwetsbaarheid en transparantie moet omarmen. Zeggen: ‘we doen het nog niet zo goed, maar we werken eraan’, is een kracht. Als persoon ben ik verre van perfect. Ik geloof dat mensen geleid willen worden door een mens en het maakt je benaderbaar om je zwakheden te laten zien en soms te zeggen: "Ik weet het niet" - dat is echte kracht.”

”Het gaat dus niet om mannen en vrouwen, maar om het omarmen van diversiteit: introverte mensen, extraverte mensen, verschillende nationaliteiten, verschillende achtergronden, verschillende leeftijden. Het is niet altijd makkelijk om een diverse groep te leiden, maar als je die dynamiek omarmt, ben ik ervan overtuigd dat je betere oplossingen krijgt. “

Ziet u uzelf als een mentor voor andere vrouwen? Hoe ondersteunt u hen persoonlijk?

”Ik probeer mijn best te doen om vrouwen aan te moedigen. Veel vrouwen denken helaas dat ze niet goed genoeg zijn, dat ze er niet klaar voor zijn. Ik probeer hen te vertellen: Geloof in jezelf, je bent goed genoeg. Ik weet niet waar het vandaan komt - of het de maatschappij is of het onderwijs - maar mannen hebben meer zelfvertrouwen als het gaat om nieuwe banen. De man denkt: "Ik was er 10 jaar geleden klaar voor" en de vrouw voelt zich nog steeds onzeker hoewel ze veel gekwalificeerder is. Daarom moedig ik vrouwen aan om die stap te zetten en aan de tafel te gaan zitten waar de beslissingen worden genomen. Vrouwen moeten vrouwen steunen - en mannen moeten ook vrouwen steunen, en vice versa.“

Wat is uw standpunt over quota voor vrouwen in leidinggevende functies?

”Als u mij deze vraag jaren geleden had gesteld, zou ik hebben gezegd: Ik ben tegen. Maar nu ben ik voor. In het bedrijfsleven is het zo dat als je een duidelijk doel stelt, je het kunt meten, je het kunt opvolgen en je het kunt bereiken. Als je dat niet doet, dan doe je het niet. En het schijnt nodig te zijn om dit doel overal te stellen, niet alleen in de bedrijven maar ook in bijvoorbeeld de politiek.”

En een onderneming die wereldwijd opereert, zoals C&A, kan vrouwen in ontwikkelingslanden, waar de kloof nog veel groter is, helpen om ook gelijkheid te bereiken.

”Ja, absoluut. Maar dat kunnen wij niet alleen - er is veel samenwerking nodig. Daarom werkt C&A met veel belanghebbenden samen en met andere merken en detailhandelaren, fabrikanten en vakbonden om een systematische verandering te bewerkstelligen.”

Welk advies zou u uw jongere zelf en/of pas afgestudeerden geven?

”Ik zou zeggen: geloof in jezelf en durf te dromen. Wees gedisciplineerd en blijf leren. Mijn carrière was niet zozeer gepland - ik was altijd op zoek naar nieuwe manieren om te leren. Wees zelfverzekerd en vraag jezelf af: waarom niet ik?”

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE, vervolgens vertaald en bewerkt vanuit het Engels naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.