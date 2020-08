Global Fashion Group presenteert positieve resultaten Q2

De Global Fashion Group S.A. (GFG) heeft de cijfers voor het tweede kwartaal gepresenteerd en ziet een sterke groei in de winst van 11 procent naar 336,1 miljoen euro. De netto merchandise waarde steeg met 22,8 procent naar 488,3 miljoen euro en het netto bedrijfsresultaat (EBITDA) van het e-commerce platform zorgde met 9,5 miljoen euro voor een winstmarge van 2,8 procent.

De Global Fashion Group is de eigenaar van diverse e-commerce platformen. Per platform beslaat het weer een ander werelddeel. De groep is in Latijns-Amerika aanwezig met Dafiti, in de CIS-landen met Lamoda, in Zuid-Oost Azië met Zalora en last but not least beslaat The Iconic Australië en Nieuw-Zeeland.

De positieve resultaten zijn volgens de e-tailer te wijten aan de shift van consumenten van offline naar online shoppen als gevolg van Covid-19. Het aantal actieve klanten groeide met 21,6 procent naar 14,6 miljoen, waarbij de netto merchandise waarde per klant 126,2 euro was. Het aantal orders groeide met 18,8 procent naar 10,6 miljoen, waarbij de waarde van een gemiddelde order met 3,3 procent steeg.

Christoph Barchewitz en Patrick Schmidt, Co-CEO’s van GFG, vertellen in het persbericht: “Deze resultaten laten zien hoe goed ons bedrijf en onze werknemers zich kunnen aanpassen aan veranderingen en nieuwe manieren van werken. We blijven onze positie als leidend online platform voor mode en lifestyle in groeimarkten versterken.”

Beeld: Global Fashion Group