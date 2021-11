Global Fashion Group sluit zich aan bij Global Fashion Agenda

Global Fashion Group (GFG) en Global Fashion Agenda hebben vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd. GFG sluit zich aan bij Global Fashion Agenda om de ambitie van organisatie te ondersteunen: de mode-industrie begeleiden naar een duurzamere toekomst.

Global Fashion Agenda is een Deense non-profitorganisatie, met een groeiende lijst strategische partners, waaronder Asos, Bestseller, Fung Group, H&M Group, Kering, Nike, PVH Corp. en Ralph Lauren Corporation. De missie is om de wereldwijde mode-industrie te mobiliseren om de manier waarop kleding wordt geproduceerd en geconsumeerd, te veranderen. De organisatie is onder meer verantwoordelijk is voor de Copenhagen Fashion Summit en diverse publicaties op het gebied van ‘thought leadership’, waaronder Fashion on Climate en Fashion CEO Agenda.

Impact creëren door samenwerking in de sector

Vanaf vandaag zal GFG een actieve rol spelen in de ontwikkeling van deze op duurzaamheid gerichte activiteiten. “GFG is er trots op de nieuwste strategische partner van Global Fashion Agenda te zijn, samen met enkele van onze collega’s uit de sector”, zegt Patrick Schmidt, co-CEO van Global Fashion Group in een persbericht. “Eén van de belangrijkste manieren om nog meer impact te creëren bij het uitvoeren van onze People & Planet Positive-agenda, is door samenwerking in de sector.”

Frederica Marchionni, CEO van Global Fashion Agenda, voegt eraan toe: “Global Fashion Agenda streeft ernaar partners samen te brengen die de perspectieven van de industrie van over de hele wereld én uit verschillende delen van de toeleveringsketen vertegenwoordigen. Global Fashion Group heeft blijk gegeven van sterke toewijding op het gebied van duurzaamheid. We zijn verheugd door middel van ons partnerschap onze vertegenwoordiging in groeimarkten uit te breiden, om op een nog grotere schaal impact te creëren.”