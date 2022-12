Global Fashion Group verkoopt in Rusland gevestigd merk Lamoda

Global Fashion Group S.A. heeft het merk Lamoda voor 95 miljoen euro verkocht, zo meldt Global Fashion Group op hun website. Lamoda is actief in Rusland, Kazachstan en Wit-Rusland.

Nieuws over de verkoop werd in oktober al aangekondigd maar was toen nog onderworpen aan goedkeuring van regelgevende instanties. Sinds deze week is de overname officieel rond.

Lamoda is overgenomen door retail-investeerder Iakov Panchenko, aldus Global Fashion Group.