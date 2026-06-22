Goede baankansen voor vintageverkopers, AI zet creatieve functies onder druk

Jaarlijks brengt uitkeringsinstantie UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) in kaart welke beroepen goede kansen op werk bieden. Nieuw op die lijst zijn dit jaar onder meer vintageverkopers.

Goede baankansen voor vintage kledingverkopers

Volgens Stef Molleman, arbeidsmarktadviseur bij UWV, is het tweedehands segment de afgelopen jaren sterk gegroeid. Het aantal winkels dat zich richt op de verkoop van tweedehands kleding is toegenomen, zowel online als in fysieke vorm. Naast de groei van digitale platforms openen op veel locaties nieuwe vintage winkels. Door deze ontwikkeling neemt ook de vraag toe naar medewerkers die actief zijn in de verkoop van tweedehands artikelen.

Daarnaast meldt het instituut dat er goede baankansen zijn voor bedrijfsleiders van onder andere modezaken en juweliers.

Minder kansen door opkomst van AI

Bij een aantal beroepen nemen de baankansen juist af, mede door de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI). Eerder zag UWV de kansen voor grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers al verslechteren. Dit jaar geldt dat ook voor functies in de klantcontact- en reclamewereld. AI-toepassingen kunnen daar steeds meer taken overnemen, terwijl in de reclamebranche ook minder vraag naar accountmanagers ontstaat doordat opdrachten wegvallen.