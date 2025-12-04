Goedkope Chinese pakketjes in 2026 een stuk duurder

NOS heeft een document in bezit dat wijst op een flinke toename in kosten voor bestellingen uit China. Het conceptwetsvoorstel stelt dat de gemiddelde bestelling begin volgend jaar al 6 euro duurder wordt.

Het is de verantwoordelijkheid van de douane om pakjes uit het buitenland te controleren op veiligheid en de correcte invoerrechten en belastingen in rekening te brengen, maar door de enorme hoeveelheid komt ze hier vaak niet aan toe. De toeslag voor pakjes tot 150 euro, op dit moment nog vrijgesteld, moet dit probleem oplossen.

Miljoenen

Volgens de NOS arriveren er dagelijks één miljoen van die kleine goedkope pakjes in Nederlandse havens en vliegvelden, al dan niet als tussenstop richting andere EU-landen. 80 tot 90 procent komt van Chinese webwinkels als AliExpress, Temu en Shein.

De nieuwe 'handling fee' wordt 2 euro per productregel in de bestelling; dus twee van dezelfde shirts worden één keer belast. Gemiddeld bestaat een bestelling uit drie soorten producten, wat dus neerkomt op 6 euro aan extra kosten, te voldoen door de vervoerder (Post NL, DHL en FedEx). Die rekent de toeslag weer door aan de consument.

In totaal zou de maatregel 2 miljoen euro opleveren, bestemd voor investeringen in de douane, maar het belangrijkste doel voor ogen is dat de pakketjesberg slinkt en dat Nederlandse winkels zo beter worden beschermd.

Europese marktbescherming

Het wetsvoorstel ligt nog bij de Raad van State. Als die positief adviseert, wordt het besproken in de ministerraad. Naar verwachting wordt de wet goedgekeurd.

Binnen de EU wordt bovendien gewerkt aan een gezamenlijke regeling die voor heel Europa hetzelfde moet doen, al vreest het kabinet voor een mogelijk gevolg: een omleiding van nog meer pakketjes via Nederland.