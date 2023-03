Gofluo trekt met bodyglowers naar V.S.: “We gaan ervoor omdat we potentieel zien”

Gofluo maakt fluorescerende bodyglowers en andere items die je zichtbaar maken in het verkeer en er tegelijk goed uitzien. Founder Julie Vets praatte FashionUnited bij over de groei en toekomstplannen van het Antwerpse merk.

Hoewel veiligheid cruciaal is, is het doorsnee fluohesje niet meteen synoniem voor een leuke urban outfit. Dat vond ook modeontwerper Julie Vets, dus bracht ze als eerste een collectie bodyglowers uit die mogen gezien worden. Daarna volgden een collectie activewear voor wie veilig wil sporten in de openbare ruimte en een set fietstassen. De items combineren veiligheid en functionaliteit met een hoog fashion-gehalte. In 2019 kwam er al een financiering via investeringsfonds Freshmen. Nu haalde Vets extra kapitaal op waarmee ze verder wil doorgroeien in nieuwe markten, vooral de V.S. en Canada.

Je bent nog steeds zelf eigenaar van Gofluo. Wat is jouw achtergrond?

Julie Vets: “Ik werkte acht jaar bij kledingketen CKS, eerst als product developer maar al snel als ontwerper en stylist van de meisjes- en babycollectie. In 2016 kreeg ik het idee voor de bodyglowers, terwijl ik mijn tweede kind verwachtte. Vervolgens ruilde ik CKS in voor een job als product developer bij Fashion Club 70 terwijl ik deeltijds aan mijn merk bouwde. In 2018 waren de bodyglowers te koop. In 2019 vond ik een investeerder en richtte ik de vennootschap op, vanaf dan werkte ik fulltime op Gofluo. We hebben net een miljoen vers kapitaal opgehaald bij investeringsfondsen 4 angels en Freshmen. Maar ik blijf hoofdaandeelhouder”.

Gofluo sportswear. Beeld via GoFluo

Hoeveel mensen zitten er intussen achter het merk?

“Intussen heb ik zeven mensen in dienst. In 2020 nam ik een content creator in dienst die de sociale media verzorgt en de visuals van de webshop, en een sales verantwoordelijke. Vervolgens is er de customer service, die we erg belangrijk vinden. Klanten moeten snel een antwoord kunnen krijgen. Daarnaast iemand die de backoffice & operations runt en ervoor zorgt dat we sneller kunnen opschalen en grotere volumes aankunnen. We hebben ook net een B2B-platform gelanceerd waar onze dealers makkelijk kunnen bijbestellen, pre-orders plaatsen, de stock kunnen checken etc. Daarnaast heb ik ook een business developer voor de V.S. in dienst. Zij doet vooral sales en de begeleiding van onze nieuwe distributeur en agenten in Amerika, het opzetten van een affiliate programma, organiseren van beursdeelnames...”

Wie ontwerpt en maakt de stukken?

“Ontwerpen doe ik zelf. Een product developer ondersteunt me bij de productieopvolging, de communicatie met de fabrikanten en het maken van de technische sheets. Produceren doen we in China, bij verschillende fabrikanten. Onze agent ter plaatse is een Nederlander die ik nog kende uit mijn vorige job en er al heel lang woont. We kiezen voor China omdat we op die manier aan een betaalbare prijs vrij technische producten kunnen aanbieden.”

Nederland is maar een kleine markt voor ons, maar ook geen prioriteit. We focussen liever op markten waar het wel vlot loopt Julie Vets

Bij welke winkels en in hoeveel landen wordt Gofluo verkocht?

“Via de webshop werken we in principe wereldwijd, maar de grootste volumes worden in zo’n tien landen verkocht. Onze grootste markten zijn België, Duitsland en Frankrijk. Daarnaast bereiken we Zwitserland, Oostenrijk, Engeland, Ierland, de V.S. en Canada. Nederland is maar een kleine markt voor ons, misschien omdat ze prijsgevoeliger zijn. Het is ook geen prioriteit, we focussen liever op markten waar het wel vlot loopt.”

Welke landen heb je nog op het oog? Of komt er misschien een eigen winkel?

“Misschien ooit wel een pop-up maar voorlopig willen we vooral groeien in de bestaande markten en uitbreiden naar de U.S. en Canada. We sluiten liever partnerships af met goede resellers die ook rond micromobiliteit werken. Zoals het Parijse Je suis à Vélo – zij hebben corners bij de Franse warenhuisketen Monoprix. We gaan ook verkopen bij Globetrotter in Duitsland, een heel mooie keten, en we liggen bij A.S.Adventure. En natuurlijk willen we een goede relatie onderhouden met de speciaalzaken, waar mensen komen voor advies over fietsen of lopen. Vlakbij een pop-up openen is dan strategisch niet zo’n goed idee.”

’Fluovestje’ is zo’n onaantrekkelijk woord, ik wilde er een volwaardig kledingstuk van maken. We hebben er zelfs voor honden, om te matchen met het baasje Julie Vets

Jullie hebben intussen al enkele collecties, wat verkoopt het best?

“De bodyglowers zijn onze keyproducten, daar zijn we voor gekend en die lopen overal het beste. Die term komt trouwens ook van mij. ‘Fluovestje’ is zo’n onaantrekkelijk woord, ik wilde er een volwaardig kledingstuk van maken. Daarnaast doet de loopkleding het goed, de sweaters zijn nu zelfs uitverkocht. Alles wat je bij ons koopt, draait rond die zichtbaarheid. We hebben sinds kort zelfs bodyglowers voor honden, om te matchen met het baasje.”

Julie Vets, van Gofluo. Beeld via Gofluo.

Denk je daar nog aan uitbreiding?

“Ik denk vooral aan verbetering. Er komen wel twee nieuwe fietstassen aan. Op vlak van micromobiliteit is er intussen heel veel veranderd, denk bijvoorbeeld aan de populariteit van de steps. Wij gaan dan op zoek naar modellen die multifunctioneel zijn en praktisch in gebruik. We focussen daarbij op de stedelijke omgeving. De tassen moeten makkelijk vast- en weer losgemaakt kunnen worden om ze mee te nemen naar het werk en de supermarkt. Zo hebben we een fietstas met een thermische zak die eruit kan. Je kunt makkelijk even langs de slager terwijl je de kinderen van school gaat halen want je boodschappen blijven gekoeld. Of je kunt ermee gaan picknicken. Binnenkort lanceren we ook nog een hand-, stuur-, buggy- en fietstasje. De items moeten zowel handig zijn in gebruik als er goed uitzien én er moet reflectie en een fluokleur op zitten. Zichtbaarheid, leuke look en het praktische aspect, dus. Op termijn wil ik ook nog een mooie, kleurrijke regenkledingcollectie maar dat is nu geen prioriteit. Momenteel willen we vooral groeien in markten met het brede productgamma dat we al hebben.”

We willen bijdragen tot een veiligere omgeving en mensen blij maken met onze producten, in een zo ruim mogelijke markt Julie Vets

Wat is de ultieme droom voor je merk?

“Een wereldberoemd sportmerk creëren. En natuurlijk – maar dat doen we al: met onze producten het verschil maken tussen leven of dood, of toch veel ellende vermijden. Elk ongeval minder, bespaart heel wat problemen. We willen bijdragen tot een veiligere omgeving en tegelijk goede vibes verspreiden; mensen blij maken met onze producten, in een zo ruim mogelijke markt. De ultieme droom is eigenlijk Amerika veroveren, toch een groot sportland. Lopen is er al belangrijk en fietsen komt nu hard op. We hebben er bovendien een goede partner gevonden, dat brengt alles natuurlijk in een stroomversnelling. Eens de visa-applicatie in orde is, zal onze business developer naar Amerika verhuizen. We willen er ook letterlijk vaste voet aan de grond om van daaruit een business center op te bouwen.”

Gofluo viel twee keer in de prijzen bij de BeCommerce Awards. Wat betekent dat voor jullie?

“Het was heel fijn om als kleine startup als winnaar tussen supergrote bedrijven als debijenkorf.be of bpost te staan en gezien te worden. We springen er dan toch wel uit: niet alleen met onze producten maar ook met hoe we onze website en campagnes aanpakken. We wonnen twee prijzen, die voor Advertising Campaign en de Start-Up-award voor de website. We proberen in alles wat we doen een leuke vibe te hebben. Ook voor het team was het een erkenning - we doen al vrij grootse dingen met een heel kleine ploeg. Dat we global gaan, brengt veel complexiteit met zich mee en vraagt veel van hen: multitasken, nieuwe dingen leren. Maar we gaan ervoor omdat we potentieel zien.”