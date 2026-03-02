Golden Goose: netto-omzet plus 15 procent in 2025

De netto-omzet van Golden Goose uit het direct-to-consumer-kanaal (DTC) groeit met 21 procent op jaarbasis. Dit is mede dankzij 17 nieuwe winkelopeningen in 2025. Het DTC-kanaal vertegenwoordigt 81 procent van de totale netto-omzet, een stijging ten opzichte van 77 procent in boekjaar 2024.

Het bedrijf noteert een solide groei in alle regio's, met EMEA plus 18 procent, APAC plus zevent17ien procent en Noord- en Zuid-Amerika plus 9 procent.

Vandaag heeft de raad van bestuur de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar 2025 goedgekeurd, dat op 31 december 2025 werd afgesloten.

De netto-omzet bedraagt 734 miljoen euro, een stijging van vijftien procent ten opzichte van boekjaar 2024. De aangepaste Ebitda komt uit op 248,3 miljoen euro, met een marge van 34 procent.

“Ik ben trots om de resultaten van het boekjaar 2025 te presenteren, die opnieuw een jaar van solide en constante groei voor Golden Goose bevestigen. We zijn verheugd om Hsg en Temasek te verwelkomen als strategische partners van Golden Goose om onze wereldwijde groeiambities verder te versterken en ons potentieel als een nieuwe generatie luxemerk volledig te realiseren”, benadrukt Silvio Campara, directeur van de Golden Goose Group, in een verklaring.

“We hebben een omzetgroei met dubbele cijfers en een solide Ebitda-marge van 34 procent gerealiseerd. Daarbij hebben we onze direct-to-consumer-strategie verder versneld en ons community-gedreven model in alle geografische gebieden versterkt”, voegt de directeur toe.

Afgelopen december verwelkomde Golden Goose Hsg als meerderheidsinvesteerder en Temasek als minderheidsaandeelhouder. Het doel is de internationale ambities van de groep als een nieuwe generatie wereldwijd luxebedrijf te ondersteunen, met behoud van en voortdurende investering in de 'made in Italy'-wortels van de groep.

Permira blijft aan als strategische minderheidsaandeelhouder en zet de samenwerking met Golden Goose voort.

Marco Bizzarri, momenteel niet-uitvoerend bestuurder in de raad van bestuur van Golden Goose, wordt niet-uitvoerend voorzitter.