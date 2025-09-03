Golden Goose: Netto-omzet stijgt met dertien procent in eerste halfjaar

Golden Goose spa heeft het eerste halfjaar afgesloten met een netto-omzet van 342,1 miljoen euro. Dit is een stijging van dertien procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2024. De netto-omzet in het tweede kwartaal steeg met veertien procent op jaarbasis, vergeleken met twaalf procent in dezelfde periode vorig jaar.

“In een complexe macro-economische context blijven onze resultaten in het eerste halfjaar van 2025 veerkrachtig. Dit weerspiegelt de aanhoudende wereldwijde resonantie van het merk Golden Goose binnen de community's", aldus Silvio Campara, algemeen directeur van Golden Goose. "We hebben een groei met dubbele cijfers en hoge enkelvoudige cijfers in alle regio's gerealiseerd. Onze aanwezigheid is uitgebreid met tien nieuwe, innovatieve winkels op strategische culturele locaties. Deze resultaten bevestigen de kracht van het merk, de uitstekende direct-to-consumer strategie gericht op innovatie en de voortdurend groeiende co-creatie. Ik wil onze community's wereldwijd en de Golden Family bedanken, wier toewijding en creativiteit onze visie elke dag tot leven brengen.”

De netto direct-to-consumer-omzet steeg met negentien procent op jaarbasis, goed voor 77 procent van de netto-omzet, vergeleken met 73 procent in het eerste halfjaar van 2024.

Wat betreft de afzonderlijke geografische gebieden, noteerde EMEA een groei van achttien procent, de Verenigde Staten van acht procent en APAC van negen procent.

De aangepaste EBITDA bedraagt 113 miljoen euro, een stijging van drie procent op jaarbasis, met een EBITDA-marge van 33 procent.

Wereldwijd 225 Golden Goose-winkels

In het eerste halfjaar heeft het bedrijf zijn retailnetwerk verder uitgebreid: het wereldwijde netwerk van eigen winkels is gegroeid naar 225, met 10 nieuwe openingen. Tot de nieuwe winkels behoren Hyundai Jungdong, Singapore Paragon, Manila, Ibiza, luchthaven van Venetië en een winkel speciaal voor de kinderlijn in Dubai.

Ook is er een innovatief winkelconcept ontwikkeld: de Golden ‘Pescheria’, een seizoensgebonden pop-up geïnspireerd op de typische mediterrane vissersdorpjes. Naast Forte dei Marmi is het concept uitgebreid naar andere toeristische locaties, zoals de Hamptons, waarmee de band van het merk met de lokale community's wordt versterkt.

De in 2000 opgerichte groep opereert op het snijvlak van luxe, lifestyle en sportswear. Het bedrijf is gespecialiseerd in het bedenken, ontwerpen en distribueren van sneakers, waarvan sommige iconisch zijn geworden, evenals kleding, tassen en andere accessoires.