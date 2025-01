Golden Goose ontvangt strategische investering van Blue Pool Capital

Golden Goose, een merk voor luxe sneakers, kleding en accessoires, heeft een strategische minderheidsinvestering van 12 procent ontvangen van Blue Pool Capital, een investeringsmaatschappij en familiebedrijf uit Hongkong.

Het in 2000 opgerichte bedrijf laat in een verklaring weten dat de meerderheid van de aandelen in handen blijft van fondsen die worden geadviseerd door Permira, een wereldwijde investeringsmaatschappij. De transactie werd kort nadat het bedrijf besloot om zijn geplande beursgang in juni 2024 uit te stellen gesloten. Vandaag is de deal officieel afgerond.

Reactie van CEO Silvio Campara

Silvio Campara, CEO van Golden Goose, reageert enthousiast op de samenwerking: “We heten Blue Pool Capital van harte welkom als strategische partner in onze missie om luxe opnieuw te definiëren. Dankzij hun expertise, hun sterke netwerk in de VS en APAC en hun indrukwekkende portfolio op het gebied van sportinvesteringen, kunnen we onze dromen waarmaken.”

Groei ondanks uitdagende marktomstandigheden

De investering van Blue Pool Capital komt in een periode waarin Golden Goose goede financiële resultaten boekt, ondanks uitdagende omstandigheden in de luxesector. In de eerste negen maanden van 2024 realiseerde het bedrijf een omzetgroei van 12 procent (constante wisselkoersen) op jaarbasis en een groei van de aangepaste EBITDA met 11 procent. Vooral de directe verkoop aan consumenten (DTC) droeg hieraan bij, met een stijging van 18 procent (constante wisselkoersen) op jaarbasis.

Nieuwe bestuurslid

Als onderdeel van de investering treedt Oliver Weisberg, CEO van Blue Pool Capital, toe tot de raad van bestuur van Golden Goose. Weisberg zegt hierover: “We willen meerwaarde leveren, niet alleen door financiering, maar ook door het team van Golden Goose te ondersteunen bij het realiseren van het volledige potentieel van het merk.”

Visie op duurzame groei

Permira verwierf in 2020 een meerderheidsbelang in Golden Goose met als doel de groei van directe verkoopkanalen, zoals online en fysieke winkels, te versnellen, het productaanbod te diversifiëren en het merk te positioneren als leider in duurzaamheid. Francesco Pascalizi en Giorgio Dinaro van Permira benadrukken dat de ervaring en het wereldwijde bereik van Blue Pool Capital het potentieel van Golden Goose als uniek luxemerk verder zullen vergroten.

Golden Goose heeft een sterke aanwezigheid in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en de APAC-regio, met meer dan 200 winkels en een robuust online- en groothandelsnetwerk.