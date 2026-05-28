Golden Goose rapporteert 10 procent omzetgroei in eerste kwartaal dankzij D2C-kanaal

Het Italiaanse luxelabel Golden Goose presenteert de financiële resultaten over het eerste kwartaal, afgesloten op 31 maart 2026. De groep boekt sterke groei in alle regio's. De netto-omzet bedraagt 173 miljoen euro (201 miljoen dollar), een stijging van 10 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2025. Deze prestatie is voornamelijk te danken aan het aanhoudende momentum in het direct-to-consumer (D2C)-kanaal en de kracht van het communitygedreven model.

Het D2C-kanaal blijft de groeimotor van de groep, met een omzetstijging van 19 procent op jaarbasis. Retail is de belangrijkste bijdrager aan deze prestatie, dankzij dubbelcijferige like-for-like (LFL)-groei en ruimte-effect, ondanks bredere tegenwind in de sector. Ook het digitale kanaal presteert sterk in het kwartaal, in lijn met retail. Het D2C-aandeel bedraagt daarmee 81 procent van de totale omzet, tegenover 76 procent in het eerste kwartaal van 2025.

De totale omzet in wholesale daalt daarentegen met 16 procent door een selectieve wholesalestrategie. Deze daling is het gevolg van verschuivingen in leveringen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA), complexere marktdynamiek in het Amerikaanse wholesalekanaal en een strategische inkrimping van Zuid-Koreaanse e-commerceretailers.

Regionale prestaties met Azië-Pacific aan kop

Geografisch gezien ervaart Golden Goose sterke groei in alle regio's. Azië-Pacific (APAC) is de best presterende regio in het kwartaal, met een groei van 17 procent op jaarbasis. Deze groei wordt ondersteund door een stijging van 20 procent in D2C-omzet, dubbelcijferige LFL-prestaties en ruimte-effect.

De Amerika's groeien 14 procent op jaarbasis, ondersteund door een stijging van 20 procent in D2C-omzet, voornamelijk gedreven door LFL-prestaties. De EMEA-regio noteert een omzetgroei van zes procent. Hoewel de D2C-prestaties in EMEA sterk zijn, ondervinden de verkopen in het Midden-Oosten impact van het conflict in Iran in maart.

Het wereldwijde netwerk van eigen winkels van de groep telt 232 vestigingen aan het einde van het eerste kwartaal van 2026. In deze periode breidt het merk zijn retailervaring uit met nieuwe openingen, waaronder het eerste Younique Caffé in Europa, gevestigd in Milaan. Ook lanceert het de 'Frutteria Golden'-overname bij de Corner Shop van Selfridges in Londen, opent het een nieuwe flagshipstore in Athene met hetzelfde fruitthema en heropent het de Beijing Taikoo Li South-winkel, de grootste flagshipstore in APAC.

Evenwichtige financiële indicatoren en operationele mijlpalen

De aangepaste EBITDA van de groep bedraagt 55,30 miljoen euro, met een marge van 31,90 procent.

Op het gebied van productontwikkeling lanceert het merk wereldwijd een nieuwe sneakerstijl, de Marathon Speed, na een exclusieve lancering in China en Zuid-Korea in 2025. Het bedrijf breidt ook zijn merkambassadeurscommunity uit met de benoeming van tennissers Gabriel Diallo en Dayana Yastremska voor 2026.

Silvio Campara, algemeen directeur van Golden Goose, zegt: "Het is een sterke start van 2026 voor Golden Goose, met duidelijk momentum in de hele organisatie. In het eerste kwartaal realiseren we tien procent omzetgroei en sterke prestaties in elke regio via ons direct-to-consumer-kanaal, dat nu 81 procent van de totale omzet vertegenwoordigt en de motor van ons succes is."

Vooruitkijkend voegt Campara toe dat de groep gefocust blijft op wat het merk uniek maakt, met nadruk op co-creatie, gedeelde momenten en persoonlijke authenticiteit. Het bedrijf is van plan het D2C-model te versterken en tegelijkertijd het retailnetwerk uit te breiden en het ervaringsaanbod te verbreden.