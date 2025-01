Google Gemini: Hoe kunstmatige intelligentie de advertentiekosten en marketingstrategieën op zijn kop zet

De komst van AI-tools zoals Google Gemini zorgt voor een revolutie in zoekmachines en verandert de spelregels in digitale marketing. Deze transformatie leidt tot een spectaculaire stijging van de kosten per lead (CPL) op Google, soms wel met 100 procent, volgens experts. Deze ontwikkeling stelt adverteerders voor nieuwe uitdagingen, met name in gevoelige sectoren zoals onderwijs. Geconfronteerd met deze druk, diversifiëren merken hun inspanningen naar sociale media, zoekmachineoptimalisatie (SEO) en programmatic advertising. Maar hoe beïnvloedt AI precies de kosten van Google-advertenties?

De invloed van AI

Google Gemini (voorheen Bard) gebruikt AI om de targeting van advertenties te verbeteren en gebruikers nog relevantere content te bieden. Deze toegenomen precisie vermindert echter de zichtbaarheid van traditionele advertenties en verhoogt de concurrentie tussen adverteerders, waardoor de advertentiekosten exploderen. Volgens een analyse van Exchange4media, uitgevoerd door Tasmayee Laha Roy en Jarriti Verma, heeft deze trend direct invloed op het rendement op investeringen (ROI) van digitale campagnes.

Een dynamiek die de komende jaren alleen maar zal toenemen: de Amerikaanse technologie-adviesbureau Gartner voorspelt een daling van 25 procent in het zoekvolume via traditionele zoekmachines tegen 2026, ten gunste van AI-chatbots en virtuele assistenten. Deze verschuiving trekt de effectiviteit van huidige advertenties in twijfel en dwingt adverteerders hun strategieën te heroverwegen om zich aan te passen aan dit nieuwe ecosysteem.

De economische en sectorale impact

In India zijn de gevolgen duidelijk. De gemiddelde kosten per klik (CPC) voor Display-advertenties bedragen ongeveer 5 roepies (ongeveer 0,06 euro), terwijl de kosten per duizend vertoningen (CPM) 50 roepies (ongeveer 0,59 euro) bedragen. De uitgaven aan digitale marketing zijn gestegen tot 31.500 crore roepies voor het boekjaar 2023-24 (een crore staat gelijk aan tien miljoen Indiase roepies), met een jaarlijkse groei van 30 procent, volgens IPSOS.

De onderwijs- en reissector worden het hardst getroffen. Ambika Sharma, oprichter van Pulp Strategy, merkt een stijging van 40 procent van de CPL in e-commerce en 35 tot 50 procent in SaaS-diensten (software as a service, red.). Deze stijgingen dwingen bedrijven ertoe hun zoekwoorden te heroverwegen en nieuwe advertentiekanalen te verkennen.

Aanpassingsstrategieën van adverteerders

Deze veranderingen dwingen merken ertoe hun methoden te herzien. Exchange4media illustreert deze transformatie door getuigenissen van leidinggevenden van Indiase bedrijven te delen.

Geïntegreerde strategieën

Kirtan Mankad, CEO van Blackcoffee.media, pleit voor een combinatie van SEO, op maat gemaakte content en interactieve advertentieformaten. Hij benadrukt het belang van data-analyse om campagnes te optimaliseren.

Diversificatie van platforms

Tejas Maha, media manager bij White Rivers Media, raadt aan te investeren in alternatieve platforms zoals Microsoft Advertising, Amazon en Quora.

Kwaliteit en innovatie

Prady, CEO van NP Digital India, benadrukt het belang van het creëren van content die compatibel is met AI-algoritmen. Een vloeiende en boeiende gebruikerservaring is essentieel om de acquisitiekosten te verlagen.

Sterke fundamenten

Amit Verma, oprichter van Digitup, herinnert eraan dat bedrijven eerst hun websites, klantsegmentatie en branding moeten consolideren voordat ze massaal in advertenties investeren.

Een transformatie met uitdagingen

Hoewel AI een revolutie teweegbrengt in digitale marketing door ongekende targetingmogelijkheden te bieden, stelt het ook nieuwe concurrentie-uitdagingen. De ultra-preciese targeting die AI biedt, vergroot de afhankelijkheid van adverteerders van de digitale giganten, waardoor hun greep op de advertentiemarkt wordt versterkt. Deze concentratie zou innovatie kunnen remmen en het MKB kunnen marginaliseren.

De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie in digitale marketing is een tweesnijdend zwaard: het biedt enorme kansen, maar stelt ook aanzienlijke economische en strategische uitdagingen. Om van deze ontwikkeling te profiteren, moeten adverteerders zich wapenen met adaptieve strategieën, investeren in hoogwaardige content en hun kanalen diversifiëren. De toekomst is voor degenen die kunnen innoveren met een evenwichtige benadering tussen technologie en creativiteit.

Summary De opkomst van AI-tools zoals Google Gemini verhoogt de kosten per lead (CPL) voor Google-advertenties aanzienlijk, soms tot wel 100 procent.

Deze stijging dwingt adverteerders om hun strategieën te diversifiëren naar sociale media, SEO en programmatic advertising.

Het is essentieel om hoogwaardige, AI-compatibele content te creëren, platforms te diversifiëren en een sterke basis te hebben in website, klantsegmentatie en branding om de uitdagingen van AI in digitale marketing het hoofd te bieden.