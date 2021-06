Grandvision heeft voorwaarden geschonden: EssilorLuxottica mag van overname afzien

Een tegenvallen voor het Belgische Grandvision. De optiekketen heeft volgens het arbitragehof in Genève voorwaarden voor de overname door EssilorLuxottica overtreden. Dit betekent dat laatstgenoemde de deal zonder gevolgen af kan blazen, zo meldt EssilorLuxottica in een persbericht.

Het besluit kwam gisteravond laat en is een van de vele stappen in het verhaal tussen Grandvision en EssilorLuxottica. Grandvision en eigenaar Hal kunnen niet in beroep gaan tegen het vonnis van het arbitragehof.

Het verhaal van Grandvision, moederbedrijf van onder andere Pearle, Charlie Temple en Eyewish, en Italiaanse brillengigant EssilorLuxottica loopt al sinds juli 2019. In die maand maakten de twee een overnameovereenkomst waardoor Grandvision in handen zou vallen van de Ray-Ban maker voor 5,5 miljard euro. Echter zou Grandvision diverse afspraken uit de overeenkomst geschonden hebben tijdens de coronacrisis door ‘af te wijken van normale bedrijfsvoering’. De overeenkomst bevat namelijk een clausule dat het Pearle-moederbedrijf moet blijven handelen zoals normaal, maar door de crisis heeft het bedrijf winkels gesloten en andere bezuinigingen doorgevoerd. Nu blijkt de rechter EssilorLuxottica dus gelijk te geven.

Rechter beslist: EssilorLuxottica hoeft overname Grandvision niet te voltooien

Of de overname van Grandvision nog zal plaatsvinden blijft nog maar de vraag. De overname is wel goedgekeurd door de Europese Commissie, mits een deel van het portfolio wordt verkocht. De keten Eyewish is onder andere een van de ketens die moet worden afgestoten wil de overname de goedkeuring wegdragen van de commissie.

EssilorLuxottica meldt in een statement dat het zijn opties overweegt omtrent de overname en op korte termijn zal communiceren wat er verder zal gebeuren. “Hoewel het spijtig is dat het gedrag van Grandvision heeft geleid tot de huidige situatie, zijn we blij dat het hof ons standpunt heeft aangenomen over de toezeggingen van de partij en het belang om deze toezeggingen te honoreren,” aldus Francesco Mileri, CEO van EssilorLuxottica in het persbericht.

Grandvision reageert eveneens in een separaat statement dat het teleurgesteld is door de beslissing van het arbitragehof.