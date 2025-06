Graphene-X: Hoe crowdfunding de weg vrijmaakte voor een innovatief modelabel

Toetreden tot de kledingbranche als start-up is een uitdaging. Zonder geld is het onmogelijk, want of je nu via de detailhandel of direct met een eigen webshop begint, de productie van de collectie moet altijd vooraf gefinancierd worden. Maar er is een alternatief.

Graphene-X, een kledinglabel uit Hongkong, waarvan de innovatieve grafeen-jas in december 2024 een ISPO Award won, startte in 2019 met het crowdfunding-platform Kickstarter en gebruikt dit sindsdien ongeveer twee keer per jaar voor de lancering van nieuwe producten.

Kickstarter maakt al lang niet meer alleen voorfinanciering mogelijk. De nauwe samenwerking met de Kickstarter-community biedt namelijk ook volledig nieuwe vormen van productontwikkeling en marktonderzoek.

We spraken met oprichter Jorge Barros over zijn label Graphene-X en zijn crowdfunding-ervaringen.

U hebt met behulp van Kickstarter.com uw eigen modelabel opgebouwd. Waarom koos u voor crowdfunding?

"Ik denk dat crowdfunding een baanbrekende manier is om een nieuw bedrijf op te bouwen. Kickstarter definieert zichzelf als crowdfunding-platform, maar ik vind deze definitie niet helemaal juist. Een betere omschrijving zou een platform voor pre-orders zijn, waar je niet alleen je project kunt financieren, maar ook de marktkans kunt testen zonder afhankelijk te zijn van durfkapitaal of bankleningen."

Oprichter van Graphene-X: Jorge Barros. Credits: Graphene-X

Hoe werkt dat precies?

"Ik leg uit hoe het bij ons werkt. We ontwikkelden bijvoorbeeld een revolutionaire jas met geïntegreerde grafeen-technologie. Eerst hadden we het idee, toen maakten we een prototype van de jas en creëerden we een campagne. Deze campagne omvat afbeeldingen, een video, technische specificaties, informatie over hoe de jas is getest en de prijs."

"Vervolgens publiceer ik de campagne op Kickstarter. Dit platform heeft gemiddeld ongeveer 28 miljoen bezoekers per maand. Onze campagne wordt aan een deel van dit verkeer getoond. Als iemand de jas mooi vindt, kan diegene hem vooraf kopen tegen een gereduceerde prijs. De jas is dan goedkoper dan hij na afloop van de campagne in onze webshop zal zijn."

"In ruil daarvoor moeten de klanten wachten tot het einde van de campagne en tot de productie - deze tijd varieert per campagne, maar bedraagt doorgaans tussen twee en zes maanden - om hun goederen te ontvangen, mits het vereiste financieringsbedrag is bereikt. Het systeem is vergelijkbaar met het kopen van een woning voordat deze gebouwd is."

Oké, dus u hoeft de productiekosten niet voor te schieten...

"Er zijn een aantal voordelen, waarvan de meest voor de hand liggende is dat je, als je het goed doet, een bedrijf met een positieve cashflow wordt. Dus als ik mijn nieuwe jas met geïntegreerde grafeen-technologie wil lanceren, heb ik het geld uit die campagne al in kas voordat ik het product überhaupt hoef te produceren."

"Dat alleen al is een enorm voordeel. Start-ups gaan immers vooral failliet omdat het geld op is. De mogelijkheid om de verkoop te garanderen en het geld te innen voordat het product is gemaakt, is een doorslaggevend voordeel."

U hoefde ook geen investeerders te zoeken?

"Je hoeft niet veel eigen geld te investeren of leningen bij de bank af te sluiten, en je hoeft je bedrijf niet te delen met durfkapitalisten. Bovenal neem je geen groot risico voordat je daadwerkelijk ziet of het product levensvatbaar is of niet. Natuurlijk geloof ik dat ik een geweldig idee heb. Dat iedereen verliefd zal worden op deze jas met geïntegreerd grafeen. Maar misschien heb ik het mis. De Kickstarter-campagne helpt me de marktkans te beoordelen voordat ik de productie betaal."

"In de reguliere zakenwereld is het meestal andersom. Daarom vind ik crowdfunding veel efficiënter."

U produceert dus alleen wat u daadwerkelijk verkoopt. Er is geen overproductie?

"Precies. Als slechts vijf mensen geïnteresseerd zijn in mijn product, hoef ik het niet te produceren. Maar als er meer geïnteresseerde kopers zijn, produceer ik het. We hebben tussen de 800 en 3.000 backers [zo worden op Kickstarter de klanten genoemd; red.] voor onze campagnes."

"Omdat we hightech producten maken, duurt de ontwikkeling drie tot vier maanden en is ook de productie ingewikkelder en complexer dan bij andere producten. Dus als ik de werkelijke vraag ken, is mijn leven veel eenvoudiger dan wanneer ik die informatie niet zou hebben."

De AeroGraph Puffer Jacket van Graphene-X won in 2024 een ISPO Award. Credits: Graphene-X

Hoe kwam u op het idee dat er een markt is voor uw hightech producten? Outdoormerken hebben immers ook hightech producten.

"Toen we het bedrijf in 2019 oprichtten, hadden we het idee dat we geavanceerde materialen in kleding moesten integreren, zodat mensen hightech producten met hoge prestaties in hun dagelijks leven konden gebruiken. Want ik denk dat er een misvatting is als mensen aan performance denken. Ze denken: Usain Bolt heeft performance nodig. Ja, waarschijnlijk wel. Maar u ook, toch?"

"U zou ook veel baat hebben bij een jas die echt werkt. Want dan zou u niet volledig doorweekt bij uw volgende afspraak verschijnen. Dus ik denk dat iedereen kan profiteren van functionele kleding. Helaas heb ik gemerkt dat dure outdoorkleding niet altijd doet wat het belooft en dat de branche niet geïnteresseerd is in echte innovaties."

Fast fashion is voor de meeste grote merken een comfortzone geworden waar innovatie niet nodig is om succesvol te zijn.

Hoe kwam u bij grafeen terecht? Wat is er zo bijzonder aan de grafeen-technologie?

"Tijdens mijn zoektocht naar nieuwe, innovatieve materialen kwam ik grafeen tegen, dat in 2004 werd ontdekt - of beter gezegd, herontdekt. De ontdekkers van grafeen kregen voor hun werk de Nobelprijs voor Natuurkunde. Grafeen bestaat uit koolstof en kan worden gemaakt van bananenschillen of vrijwel alles wat je kunt vinden. Het heeft verbazingwekkende eigenschappen."

"Het is tweehonderd keer sterker dan staal qua treksterkte. Het is antibacterieel, waterafstotend en een uitstekende warmtegeleider. En ik vroeg me af: waarom gebruikt niemand dit extreem lichte, maar toch sterke, waterafstotende, antibacteriële en warmtegeleidende materiaal?"

Misschien omdat het te duur is?

"Destijds was het duur, maar we hebben het hier niet over uranium. Uit nieuwsgierigheid begonnen we fabrikanten te vertellen over onze visie en probeerden we iemand te vinden die verstand had van het maken van functionele kleding en bereid was tijd en energie te steken in het uitzoeken hoe je van dit materiaal garen, vervolgens stof en uiteindelijk een product kon maken."

"En we hadden succes. We vonden een fabrikant die enthousiast was over deze visie en die over de middelen beschikte om erin te geloven dat wij het juiste team zouden kunnen zijn om een gek idee op de markt te brengen."

Het Nomad(e) ultralight Shirt van Graphene-X. Credits: Graphene-X

Hoeveel hebt u opgehaald met uw eerste campagne en hoeveel campagnes zijn er inmiddels gevolgd?

"We lanceerden onze eerste Kickstarter-campagne in 2019, vlak voor COVID. De campagne was fantastisch. In dertig dagen verdienden we ongeveer een half miljoen Amerikaanse dollar met de verkoop van jassen. Dat was het moment waarop we dachten: ‘Oké, er is een markt voor dit idee. Er zijn ongeveer 2.000 mensen uit 80 landen wereldwijd die bereid zijn om ons zes maanden van tevoren geld te geven.’"

"Sindsdien voeren we twee campagnes per jaar. Tot nu toe hebben we tien Kickstarter-campagnes gehad, de elfde loopt momenteel."

Een half miljoen Amerikaanse dollar? Had u zulke inkomsten verwacht?

"Om eerlijk te zijn, nee. Binnen dertig dagen bevonden we ons echter in een situatie waarin we meer dan 2.000 jassen moesten produceren en leveren aan klanten in meer dan 80 landen. Dat was slechts een paar maanden voor het begin van de pandemie."

"Zoals u zich vast wel herinnert, heeft de wereld de afgelopen jaren grote onrust meegemaakt en we hebben er alles aan gedaan om onze eerste klanten niet teleur te stellen. Als we deze jassen niet hadden kunnen leveren, ook al lagen de omstandigheden buiten onze controle, zou dat het einde van het bedrijf hebben betekend. Deze mensen zouden ons nooit meer hebben vertrouwd. Maar het is gelukt."

Wat voor product hebt u deze keer, in uw elfde campagne, ontwikkeld?

"In onze nieuwe Kickstarter-campagne, die nog loopt tot 11 juni, presenteren we opnieuw een revolutionair product, zowel qua constructie als qua prestatie. Het brengt een revolutie teweeg in layering en is gemaakt van een verbazingwekkende stof van grafeen en merinowol."

"Enerzijds biedt het je alle duurzaamheid en verbazingwekkende eigenschappen van grafeen. Maar op de huid voel je de zachtheid en het comfort van merinowol. We hebben deze stof zo ontwikkeld dat er geen extra DWR's (duurzaam waterafstotende afwerking, red.) of membranen nodig zijn om echte weerbestendigheid te bereiken."

De ThermAdapt Heated Jacket uit de huidige Kickstarter-campagne.Credits: Graphene-X

Welke rol speelt duurzaamheid voor u?

"Enerzijds vermijden we met ons model overproductie, anderzijds implementeren we duurzaamheid op de meest directe manier, namelijk met een levenslange garantie. Als we onze producten zo kunnen maken dat ze de komende jaren niet op een vuilnisbelt belanden, dan hebben we gewonnen. En onze producten zijn robuust genoeg om bij goed onderhoud daadwerkelijk een leven lang mee te gaan. We geloven dat dit de ultieme vorm van duurzaamheid is en bieden deze zelfs aan voor onze sokken."

Wat weet u over uw klanten? Wat voor soort mensen koopt er bij Kickstarter?

"Het is een publiek dat gedreven wordt door technologische innovaties, mensen die altijd op zoek zijn naar het nieuwste en het beste en die ook enthousiast zijn over de prestaties van kleinere bedrijven. Ons publiek is overwegend mannelijk, hoewel we langzaam proberen ook meer vrouwen aan te spreken. Ongeveer veertig procent van onze backers komt uit de Verenigde Staten, de meeste van de overige zestig procent zijn verdeeld over Europa en Japan."

"Bovendien zijn de backers zo'n beetje het tegenovergestelde van traditionele Amazon-kopers. Ze zijn bereid om zes maanden of zelfs meer dan een jaar te wachten op de release van een bepaald product en je de financiële middelen en hun feedback te geven om je product tijdens het ontwikkelingsproces te verbeteren. Deze klanten willen niet alleen betrokken worden, ze eisen het. Ze willen betrokken worden bij het productieproces, waarderen het om op de hoogte te worden gehouden van de voortgang van de productie en willen betrokken worden bij beslissingen."

"We zijn daarom begonnen dit voordeel te benutten door producten te ontwikkelen die honderd procent zijn afgestemd op de wensen van onze backers. Een voorbeeld hiervan is ons ondergoed, dat we hebben ontwikkeld op basis van de feedback van onze backers. Uiteindelijk kijken duizenden ogen naar ons prototype op Kickstarter."

"Doordat we deze feedback evalueren en verwerken, zijn onze producten in negenennegentig procent van de gevallen beter geworden dan ons oorspronkelijke ontwerp. Hoe bekwaam ons team ook is, niets gaat boven de feedback van duizenden gepassioneerde innovators die onze toewijding aan vooruitgang delen. Onze producten worden gevormd door hun behoeften en verfijnd door hun inzichten."

Het gaat dus ook om de community en de band met uw backers, die u ertoe aanzetten om met Kickstarter te blijven samenwerken?

"Precies, om met onze community te communiceren en meer te weten te komen over hun wensen, presenteren we nu ook prototypes op Kickstarter en vragen we onze backers om feedback. We schrijven ook direct naar onze klanten als we feedback zoeken over een bepaald product dat ze hebben gekocht en dat we opnieuw willen uitbrengen en verbeteren. Iedereen die deelneemt aan dit proces, krijgt korting op het nieuwe product. Daarom keren we na zes jaar steeds weer terug naar Kickstarter."

"Daarnaast hebben we een eigen webshop. Op graphene-x.com vindt u ons volledige assortiment, dat zowel producten omvat die al op Kickstarter zijn gepresenteerd als andere producten. Maar ook hier is het een model dat leeft van ons publiek. Ons publiek is ons grootste kapitaal. Deze mensen ondersteunen ons niet alleen bij het realiseren van onze nieuwe ideeën of producten, ze helpen ons zelfs om deze te verbeteren."

Everything Proof Jacket van Graphene-X. Credits: Graphene-X

Hebt u een visie voor Graphene-X? Hoe ziet die eruit?

"Jazeker. In wezen gaat het erom de kledingindustrie als geheel te revolutioneren door wetenschappelijke innovaties te combineren met mensgericht design, in plaats van ons te laten leiden door snelle modetrends voor alledaagse kleding."

"Ik geloof dat innovatie en technologie met elkaar verbonden kunnen worden door middel van praktische toepassing door betalende klanten. Dat is een zeer krachtige combinatie. Ik geloof dat deze formule de potentie heeft om een industrie te veranderen die al decennia stagneert zonder noemenswaardige innovaties en die wordt beschouwd als een van de meest milieuvervuilende."