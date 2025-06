Green Claims Directive: Europese Commissie nuanceert terugtrekking wetsvoorstel

De Green Claims Directive, ook wel de anti-greenwashing wet genoemd, wordt wellicht toch niet teruggetrokken. Een woordvoerder van de commissie heeft verduidelijkt dat het schrappen van de wet alleen gebeurt als een specifiek recent amendement overeind blijft.

Woordvoerder Paula Pinho verduidelijkt dat het gaat om een amendement waardoor midden- en kleinbedrijf ook onder de wet zullen vallen. Door dit amendement zullen 30 miljoen extra bedrijven onder de wetgeving vallen, wat betekent dat in totaal 96 procent van de bedrijven moet voldoen aan de wetgeving.

Het is echter een belangrijk doel van de Europese Commissie om de administratieve last van kleine en middelgrote bedrijven te verlichten. Pinho benadrukt dat het voorgestelde amendement voor de wet nog niet definitief is. Mocht er wel aan vastgehouden worden, dan zal de commissie de Green Claims Directive terugtrekken. Momenteel lopen er nog onderhandelingen over het wetsvoorstel. Op maandag 23 juni zou de laatste onderhandelingsronde plaatsvinden, maar deze is niet doorgegaan.

Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat de Europese Commissie de steun voor de wet terugtrok. Echter kwam er weinig verduidelijking op dat moment. De commissie nuanceert nu dus het nieuws.

Het doel van de Green Claims Directive is om consumenten te helpen bij het navigeren van alle duurzaamheidsclaims. Als een product als milieuvriendelijk geadverteerd is, dan moet dat ook echt onderbouwd kunnen worden.