Greenpeace: Shein verkoopt ondanks waarschuwing kleding met schadelijke stoffen

Milieuorganisatie Greenpeace beschuldigt de Chinese modewebshop Shein ervan, ondanks waarschuwingen, door te gaan met de verkoop van schadelijke producten in de EU.

“De brutaliteit van Shein is schokkend. Voor het Europees Parlement belooft het bedrijf consumenten te beschermen, maar in werkelijkheid gaat Shein gewoon door met de massale verkoop van zwaar vervuilde producten”, zegt Moritz Jäger-Roschko, expert circulaire economie bij Greenpeace. “Shein negeert onze waarschuwingen en de wettelijke limieten, en neemt de schade voor mens en milieu op de koop toe. Dit gedrag is grof nalatig.”

Volgens Greenpeace heeft de organisatie de Chinese retailer al in november 2025 gewezen op producten die gevaarlijke chemicaliën bevatten. Deze producten zijn vervolgens uit de verkoop gehaald. Desondanks is de verkoop van identieke of zeer vergelijkbare producten doorgegaan. Dit blijkt uit een analyse die het milieu-instituut in Bremen in januari van dit jaar in opdracht van Greenpeace heeft uitgevoerd. Hieruit blijkt dat bij 25 van de 31 geteste kledingstukken de grenswaarden van de Europese chemicaliënverordening zijn overschreden, soms in extreme mate.

Volgens Greenpeace zijn er stoffen aangetroffen die in verband worden gebracht met ziekten als kanker, vruchtbaarheidsproblemen, groeistoornissen bij kinderen en een verzwakt immuunsysteem.

Shein belooft beterschap

Shein ontkent de beschuldigingen desgevraagd niet, maar belooft beterschap. Een woordvoerder van Shein laat weten dat alle producten die in het nieuwe rapport worden genoemd, onmiddellijk zijn verwijderd nadat het bedrijf over de resultaten was geïnformeerd. Daarnaast voert het bedrijf eigen tests uit en zijn er maatregelen genomen om de eigen veiligheidsprotocollen te verbeteren.

“We nemen de zorgen over onze processen in dit soort gevallen serieus en erkennen dat dit incident aantoont waar onze controles verder kunnen worden aangescherpt”, aldus de woordvoerder van Shein.