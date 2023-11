Groei bij Richemont blijft, maar vertraagt wel

De Zwitserse luxegigant Richemont, eigenaar van juweliershuis Cartier, rapporteerde vrijdag een hogere omzet over de eerste helft van het jaar. Hoewel er zeker nog een groei te zien is, vertraagde deze wel. De in Genève gevestigde groep boekte een omzetstijging van 6 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder tot €10,2 miljard, zo meldde het in een persbericht.

De omzet werd gestimuleerd door de verkoop in de categorie juwelen. Hier steeg de omzet met 10 procent en compenseerde een daling bij horlogemakers, waar het juist met 3 procent daalde. Andere categorieën waarin de groep actief is, zoals accessoires en mode, lieten een daling van 1 procent zien.

De groep boekte zijn sterkste groei ooit in de regio Azië-Pacific, met een stijging van 23 procent bij constante wisselkoersen, zij het in een lager tempo dan de 40 procent omzetstijging in het eerste kwartaal. In Europa steeg de omzet in lokale valuta met 5 procent, waarbij de groep de terugkeer van Chinese toeristen opmerkte. In Noord- en Zuid-Amerika daarentegen steeg de omzet met slechts 1 procent.

In de eerste helft van het jaar maakte de groep opnieuw winst, terwijl de rekeningen een jaar eerder in het rood waren gedoken als gevolg van afschrijvingen op activa in verband met de verkoop van zijn e-commerce activiteiten. De nettowinst bedroeg 1,5 miljard euro in de eerste helft, vergeleken met een verlies van 766 miljoen euro een jaar eerder.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.