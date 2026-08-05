Groei Delta Galil in tweede kwartaal dankzij hogere omzet en tariefteruggave

De Israëlische kledingfabrikant Delta Galil Industries, Ltd. (Delta Galil) publiceert de financiële resultaten over het tweede kwartaal, afgesloten op 30 juni 2026. De omzet van het in Caesarea gevestigde bedrijf stijgt met negen procent naar een kwartaalrecord van 511,60 miljoen dollar (ongeveer 443,41 miljoen euro), vergeleken met 470,10 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. Op basis van constante wisselkoersen bedraagt de omzetgroei vijf procent.

De brutowinst over het kwartaal stijgt met 26 procent jaar-op-jaar en komt uit op 253,20 miljoen dollar. De prestatie wordt ondersteund door een tariefteruggave van 33 miljoen dollar die in het kwartaal is ontvangen. Dit levert een voordeel van 16,80 miljoen dollar op voor de brutowinst en het bedrijfsresultaat voor rente en belastingen (EBIT). Exclusief de tariefteruggave stijgt de brutowinst met zeventien procent jaar-op-jaar, met een brutomarge van 45,2 procent als all-time record. De totale gerapporteerde brutomarge over de periode groeit met 670 basispunten naar 49,5 procent.

Algemeen directeur Isaac Dabah van Delta Galil zegt: "We hebben een uitstekend tweede kwartaal neergezet dat het momentum uit het eerste kwartaal aanzienlijk versterkt en brede vooruitgang in ons bedrijf laat zien. Exclusief de voordelen van de IEEPA-tariefteruggave behalen we een omzetrecord voor het tweede kwartaal en een all-time record brutomarge van 45,2 procent, evenals dubbele groeicijfers in alle andere winstgevendheidsindicatoren."

Dabah voegt toe: "We zijn van plan een deel van de opbrengsten uit de tariefteruggave strategisch te investeren in onze productie, toeleveringsketen en algehele structuur ter ondersteuning van onze toekomstige groei en winstgevendheid."

Bedrijfsresultaat en nettowinstcijfers

Het bedrijf boekt verbeteringen op alle kernmaatstaven voor winstgevendheid:

De EBIT exclusief niet-kernposten en inclusief tariefvoordelen stijgt met 76 procent naar 54,60 miljoen dollar, vergeleken met 31 miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2025. Exclusief niet-kernposten en tariefteruggaven groeit de EBIT met 22 procent.

De nettowinst exclusief niet-kernposten stijgt met 106 procent naar 34,40 miljoen dollar. Op gerapporteerde basis bedraagt de nettowinst 32,80 miljoen dollar, een stijging van 96 procent jaar-op-jaar. De tariefteruggave levert hieraan een voordeel op van 13,20 miljoen dollar, ofwel 0,50 dollar per verwaterd aandeel.

De verwaterde winst per aandeel is 1,21 dollar. In het tweede kwartaal van 2025 was dit 0,57 dollar. Zonder tariefeffecten en niet-kernposten stijgt de verwaterde winst per aandeel met 25 procent naar 0,71 dollar.

De winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie, exclusief IFRS 16-aanpassingen en tariefteruggaven, stijgt met 17 procent naar 45,90 miljoen dollar.

Over de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2026 stijgt de totale omzet met 12 procent naar 1,08 miljard dollar, vergeleken met 968,80 miljoen dollar in de eerste helft van 2025. De brutowinst over de eerste helft bedraagt 491,90 miljoen dollar, met een brutomarge van 45,4 procent. De nettowinst exclusief niet-kernposten over de eerste zes maanden stijgt met 52 procent naar 52 miljoen dollar.

Bevestigde financiële prognose voor heel 2026

Delta Galil bevestigt zijn jaarprognose voor 2026, exclusief niet-kernposten en de impact van de tariefteruggave:

Omzet: Verwacht tussen 2,29 miljard dollar en 2,33 miljard dollar, vergeleken met 2,12 miljard dollar in 2025.

EBIT: Verwacht tussen 204 miljoen dollar en 212 miljoen dollar, vergeleken met 174,20 miljoen dollar in 2025.

EBITDA: Verwacht tussen 324 miljoen dollar en 332 miljoen dollar, vergeleken met 282,80 miljoen dollar in 2025.

Nettowinst: Verwacht tussen 116 miljoen dollar en 123 miljoen dollar, vergeleken met 102,60 miljoen dollar in 2025.

Verwaterde winst per aandeel: Verwacht tussen 4,00 dollar en 4,23 dollar, vergeleken met 3,55 dollar in 2025.