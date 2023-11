Groei in de wholesale stuwt Marimekko's Q3-resultaten

De netto-omzet van Fins modebedrijf Marimekko steeg in het derde kwartaal met 9 procent tot 47,9 miljoen euro dankzij de groei van de groothandelsomzet, zowel internationaal als in Finland.

Over de periode van negen maanden steeg de netto-omzet van het bedrijf met 5 procent tot 123,5 miljoen euro, vooral dankzij de toegenomen internationale groothandelsomzet. De internationale omzet steeg met 10 procent, terwijl de netto-omzet in Finland gelijk bleef, zo blijkt uit de financiële update van het bedrijf.

In een verklaring over de financiële prestaties van het bedrijf zei Tiina Alahuhta-Kasko, voorzitter en CEO van Marimekko: "Onze netto-omzet groeide zowel in Finland als internationaal en ons bedrijfsresultaat verbeterde. Er werden negen Marimekko-winkels geopend in Azië. In het derde kwartaal hebben we onze positie vooral in Azië en Scandinavië versterkt."

Het bedrijf zei dat de netto-omzet in Finland met 6 procent groeide doordat eenmalige promotionele leveringen de binnenlandse groothandelsomzet verhoogden en de detailhandelsomzet bijna het recordniveau van de vergelijkingsperiode bereikte. De internationale omzet steeg met 13 procent.

De bedrijfswinst voor het kwartaal bedroeg 12,9 miljoen euro en de vergelijkbare bedrijfswinst bedroeg 13,1 miljoen euro, wat neerkomt op 27,4 procent van de netto-omzet. De bedrijfswinst van het bedrijf over negen maanden bedroeg 23,3 miljoen euro en de vergelijkbare bedrijfswinst kwam uit op 23,7 miljoen euro, gelijk aan 19,2 procent van de netto-omzet.

De netto-omzet van de Marimekko-groep voor 2023 zal naar verwachting groeien ten opzichte van de 166,5 miljoen euro van vorig jaar en de vergelijkbare operationele winstmarge wordt geschat op ongeveer 16 tot 19 procent.