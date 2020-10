Groei in e-tail voor Otto Group, maar modesector blijft lijden

Otto Group is een van Duitsland’s grootste e-tailers, en een grote speler in retail, e-tail en pakketbezorging. Het bedrijf geeft geen expliciete cijfers, maar geeft wel aan dat het, naarmate de tijd verstreek, steeds beter ging en snel wist te herstellen van de crisis. Onder de Otto Group vallen onder andere de winkels About You, Bonprix, en Otto. Vandaag bracht Otto de cijfers van H1 naar buiten.

Retailgigant Otto Group zag een grote stijging in online transacties in de eerste helft van het financiële jaar. Opvallend was dat de meeste transacties werden besteed aan meubilair en elektra, maar nauwelijks aan kleding.

De gelijknamige winkel van Otto Group, Otto, noteerde een goede omzet in met name de meubilair en elektra segmenten, waar een stijging van 25 procent te zien was. Daarnaast verkreeg het bedrijf meer dan vijfhonderd nieuwe retailers en merken voor hun online platform en meer dan een miljoen nieuwe klanten. De start-up About You noteerde ook een succesvolle groei in de eerste zes maanden. Er was sprake van een toeneming van ongeveer 65 procent in verkoopcijfers die langzaam richting een omzet-mijlpaal van een miljard euro stijgt.

Voor de merken Bonprix en Witt is het een ander verhaal: in maart en april hadden de winkels te kampen met een sterke afname in de verkoop van kleding. Beide bedrijven noteerden een daling van enkele procenten in omzet, hoewel er vanaf mei al weer een lichte stijging te zien is.

Alexander Birken, CEO van Otto Group, zegt trots te zijn op het behaalde resultaat: “In het huidige financiële jaar verwachten we dat Otto Group zijn omzet doelen zal behalen en misschien zelfs zal overschrijden. We blijven ons wel focussen op winstgevendheid in alle segmenten, zodat we eventuele tegenslagen ook aankunnen.”

Beeld: Otto Newsroom