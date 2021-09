Groei Mytheresa zet door, jaaromzet 61,5 procent hoger dan voor pandemie

De cijfers van e-tailer Mytheresa blijven maar stijgen. Over het boekjaar 2021, dat afliep op 30 juni 2021, behaalde het bedrijf een netto-omzet van 612,1 miljoen euro. Dat is een stijging van 36,2 procent ten opzichte van 2020. Ten opzichte van 2019, het laatste jaar voor de pandemie, nam de omzet met 61,5 procent toe. Dat blijkt uit het geconsolideerde jaarverslag van MYT Netherlands Parent B.V., het moederbedrijf van Mytheresa.

De brutowinst voor het volledige jaar kwam uit op 287 miljoen euro, tegenover 209,9 miljoen euro in 2019. Helemaal onderaan de streep wel rode cijfers te zien: boekte Mytheresa in 2020 nog een netto-inkomen van 6.350 euro, in 2021 leed het bedrijf een nettoverlies van 32,6 duizend euro. Dat had onder meer te maken met hoge administratiekosten voor de beursgang van het bedrijf, afgelopen winter.

Sterk laatste kwartaal zet de toon voor jaarresultaten Mytheresa

Het vierde kwartaal was met een omzetgroei van 36,1 procent ten opzichte van 2020 en 60,5 procent ten opzichte van 2019 een keurige afspiegeling van de jaarresultaten. De kwartaalomzet was 162,4 miljoen euro. Met name in de Verenigde Staten waren de verkoopcijfers hoog. Hier steeg de omzet in met 133,3 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Mytheresa heeft duidelijk baat gehad bij de verschuiving van offline naar online consumeren die door de coronacrisis in een stroomversnelling werd gebracht. Volgens Mytheresa is de groei ook te danken aan ‘sterke samenwerkingen met merken’; zo lanceerde het capsulecollecties en organiseerde het exclusieve lanceringen met merken als Jacquemus, Missoni en Valentino. Ook wijst Mytheresa naar het succes van het eigen businessmodel, dat zich kenmerkt door productselectie en relatief veel aandacht voor service en content, van fotografie tot productbeschrijvingen.

In het vierde kwartaal van het boekjaar zag Mytheresa een recordaantal nieuwe bezoekers op de website. 110.000 consumenten kochten in de maanden april, mei en juni voor het eerste een kledingstuk of accessoire via de website. Het totaal aantal actieve klanten steeg naar 671.000, een toename van 38 procent in vergelijking met Q4 2020.

Voor boekjaar 2022 verwacht Mytheresa verdere groei, naar een omzetniveau van tussen de 680 en 700 miljoen euro.