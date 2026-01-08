Groei Primark in het Verenigd Koninkrijk contrasteert met Europese daling

Associated British Foods plc (ABF) publiceerde vandaag een handelsupdate over de zestien weken tot en met 3 januari 2026. De update van het Primark-moederbedrijf toont een complex beeld van de wereldwijde activiteiten. De Britse groep navigeert door een moeilijk consumentensentiment. Topman George Weston benadrukte het scherpe contrast tussen de veerkrachtige activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en de aanhoudende zwakte in continentaal Europa.

Ondanks de tegenwind is het management vol vertrouwen in het langetermijngroeitraject van de groep. De kortetermijnomzetgroei voor het vlaggenschip Primark blijft naar verwachting in de lage enkele cijfers in de eerste helft van het jaar.

Regionale verschillen bij Primark

De prestaties van Primark in deze periode kenmerken zich door aanzienlijke regionale verschillen. De gehele omzetgroei van het bedrijf bedraagt 2 procent in de periode. Exacte bedragen worden niet genoemd.

In het Verenigd Koninkrijk presteerde de retailer beter dan de trage kledingmarkt, met een omzetstijging van 3 procent en een vergelijkbare groei van ongeveer 1,7 procent. Deze marktaandeelwinst is het resultaat van strategische investeringen in het productassortiment, een verbeterde prijsperceptie en de uitbreiding van digitale initiatieven zoals Click & Collect.

Deze winsten werden echter tenietgedaan door een daling van 5,7 procent in vergelijkbare omzet in continentaal Europa. Daar blijft het consumentenvertrouwen broos en staan herstelinitiatieven naar Brits model nog in de kinderschoenen.

Volatiliteit en margedruk

De expansie van het merk in de Verenigde Staten stuitte eveneens op obstakels. Volatiele retailomstandigheden hadden impact op zowel het consumentensentiment als de winkelbezoeken. Het wereldwijde winkeluitrolprogramma droeg vier procent bij aan de totale omzetgroei, inclusief een mijlpaalopening van een franchisewinkel in Koeweit. Toch bleef de totale omzetgroei in deze periode achter bij eerdere verwachtingen. Om de voorraadniveaus in deze trage omgeving te beheersen, verhoogde ABF de afprijzingen aanzienlijk. Deze maatregel zet druk op de winstgevendheid van Primark.

Als de huidige verkooptrends aanhouden, verwacht de groep dat de aangepaste operationele winstmarge van Primark voor het volledige boekjaar 2026 op ongeveer tien procent uitkomt. De directe vooruitzichten blijven gematigd door moeilijke handelsomstandigheden en het ontbreken van een eenmalig winstvoordeel van 20 miljoen pond uit het voorgaande jaar. De groep rekent op een breed scala aan nieuwe initiatieven om de omzet en winstgevendheid in de tweede helft nieuw leven in te blazen.