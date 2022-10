Groei sportkledingmerk Hoka drijft omzet Deckers Brands op

De omzet van het Amerikaanse schoenen- en kledingretailer Deckers Brands, moederbedrijf van onder meer Ugg, Hoka en Teva, steeg in het tweede kwartaal van het boekjaar naar 721,9 miljoen dollar (omgerekend 723,7 miljoen euro). Dat is 31,3 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Dat had in de eerste plaats te maken met een sterke groei van sportkledingmerk Hoka: de omzet van het label nam toe met 58,3 procent naar 333 miljoen dollar (333,8 miljoen euro). Ter vergelijking: de groei bij Ugg, het andere grote merk van Decker Brands, lag op 6,3 procent. De zomer is echter ook niet het beste seizoen voor de dikke, gevoerde Uggs.

De verkoop aan consumenten nam relatief sterk toe, met 35,3 procent naar 239,1 miljoen dollar (239,7 miljoen dollar). De wholesale-tak van Decker Brands is nog altijd groter, met een totale omzet van 636,5 miljoen dollar (638 miljoen euro) in het tweede kwartaal.