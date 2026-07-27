Groeitempo Mango vertraagt: omzet plus zeven procent in eerste halfjaar

Madrid – De Spaanse modegigant Mango heeft de omzetresultaten voor het eerste halfjaar van 2026 bekendgemaakt. In de periode van januari tot en met juni noteerde het bedrijf een positieve omzetgroei, hoewel deze aanzienlijk lager was dan voorheen.

Volgens de directie van het Spaanse bedrijf sloot Mango de eerste zes maanden van het boekjaar 2026 af met een totale omzet van 1,85 miljard euro. Dit is een stijging van plus 7,2 procent, of plus 10,7 procent bij constante wisselkoersen, ten opzichte van de omzet in dezelfde periode in 2025. Destijds sloot Mango het eerste halfjaar af met een totale omzet van 1,73 miljard euro, wat een jaar-op-jaar groei van plus twaalf procent, of plus veertien procent bij constante wisselkoersen, betekende ten opzichte van de eerste helft van het voorgaande jaar.

Een vergelijking van de resultaten toont een duidelijke vertraging in het groeitempo van het Spaanse bedrijf, zowel in gerapporteerde cijfers als bij constante wisselkoersen. Deze vertraging was vooral merkbaar aan het begin van het complexe boekjaar 2026, zowel macro-economisch als voor het bedrijf zelf. Ter vergelijking: Mango sloot het boekjaar 2025 af met een groei van plus dertien procent en een jaaromzet van 3,77 miljard euro.

Ondanks deze afname in omzetgroei, “staan we voor de laatste fase van ons Strategisch Plan 4E 2024-2026, met als doel een omzet van 4 miljard euro te bereiken aan het einde van dit boekjaar”, aldus Toni Ruiz, voorzitter en gedelegeerd bestuurder van Mango, in een verklaring van het bedrijf. “De resultaten van het eerste halfjaar tonen een positieve ontwikkeling, met een groei die boven het marktgemiddelde ligt. Dit versterkt onze positie als internationale speler in de mode”, aldus de directeur, die tevens aandeelhouder is met vijf procent van het kapitaal. “In een zeer complexe omgeving boeken we vooruitgang dankzij een onderscheidend waardevoorstel, onze focus op expansie en de inzet van alle teams binnen Mango.”

Internationale omzet bedraagt 77 procent

Zonder specifieke cijfers te noemen, meldt Mango dat de ‘Woman’-collectie het grootste deel van de omzet voor haar rekening nam. Daarna volgden de ‘Man’-collecties voor heren. De kleinere lijnen ‘Kids’ en ‘Teen’ voor kinderen en jongeren, en de ‘Home’-lijn voor interieurartikelen, zetten hun consolidatiestrategieën voort, zowel fysiek als online.

Wat de verkoopkanalen betreft, was de winkelverkoop goed voor 68 procent van de totale omzet, terwijl het online kanaal de overige 32 procent vertegenwoordigde. Dit is een stijging ten opzichte van de 31 procent in de eerste helft van 2025. Deze toename, waarvoor geen absolute cijfers zijn gegeven, volgt op een dubbelcijferige groei van de online verkoop, wat bevestigt dat dit een van de belangrijkste groeimotoren voor Mango is.

Spanje blijft de belangrijkste wereldwijde markt voor Mango, goed voor 23 procent van de totale omzet. Dit is een stijging ten opzichte van de 22 procent in de eerste helft van 2025, toen de internationale verkoop 78 procent van de omzet uitmaakte. Dit internationale aandeel is nu gedaald naar 77 procent. Frankrijk is de grootste internationale markt, gevolgd door Turkije, Duitsland en de Verenigde Staten.

Investeringen van 90 miljoen euro

Een opvallend aspect van de start van 2026 is de investering van bijna 90 miljoen euro in de uitbreiding en verbetering van winkels, de versterking van logistieke capaciteiten en de uitbreiding van het hoofdkantoor. Deze initiatieven maken deel uit van het Strategisch Plan 4E dat het bedrijf in de eerste helft van het jaar voortzette. Andere acties waren het contracteren van Hailey Bieber als ambassadrice, de lancering van een capsulecollectie met het Britse Richard James en het Amerikaanse Eckhaus Latta voor respectievelijk de heren- en dameslijnen, de renovatie van 37 winkels en de opening van 127 nieuwe winkels.

Als gevolg van deze initiatieven sloot Mango het eerste halfjaar af met een totaal van 2.960 winkels in meer dan 120 landen. Dit zijn 35 winkels meer dan de 2.925 aan het einde van het eerste halfjaar van 2025. Mango is van plan dit aantal verder te verhogen met uitbreidingsplannen in Frankrijk (een investering van 66 miljoen euro voor 45 winkels tot 2028, waarvan 15 in 2026), Italië (een overeenkomst met Coin voor 22 winkels tussen september en 2028), en het Verenigd Koninkrijk en Turkije, waar in 2026 in elke markt 10 nieuwe verkooppunten worden geopend. Voor Spanje streeft Mango ernaar het jaar af te sluiten met meer dan 10 zelfstandige Mango Home-winkels verspreid over het land.

Om de uitbreiding van het winkelnetwerk in context te plaatsen: bij de presentatie van het nieuwe Strategisch Plan 4E in maart 2024 meldde Mango dat het bedrijf eind 2023 beschikte over 2.700 verkooppunten. Het ambitieuze plan was om tot 2026 500 nieuwe winkels te openen. Uit de laatste gegevens blijkt dat er netto 260 openingen zijn gerealiseerd.