Groenendijk Bedrijfskleding wordt overgenomen

Lyreco Intersafe wil Groenendijk Bedrijfskleding overnemen. De overname moet alleen nog goedgekeurd worden door Autoriteit Consument & Markt, een normale gang van zaken bij overnames in Nederland. Bij goedkeuring wordt Lyreco Intersafe per 1 januari 2025 de nieuwe eigenaar van Groenendijk Bedrijfskleding, zo is te lezen in een persbericht.

Groenendijk Bedrijfskleding is een toonaangevende speler in de bedrijfskledingbranche. Het bedrijf heeft een jaaromzet van 55 miljoen euro (2023) en staat het bekend als een voorloper op het gebied van duurzaamheid. Zo werkt het bedrijf al met een digitaal product paspoort , iets dat volgens de Europese wetgeving pas in 2027 verplicht is.

Bij Lyreco Intersafe komt Groenendijk Bedrijfskleding terecht bij een distributeur van werkplek producten en -oplossingen. Zo biedt het bedrijf al veiligheidsschoenen en werkkleding aan, maar door de overname van Groenendijk wordt het portfolio nu verder uitgebreid.

Voor Groenendijk Bedrijfskleding werd er nagedacht over de toekomst van het bedrijf. Het familiebedrijf is opgericht door Marien en Nanda Groenendijk. Zij hadden tot nu toe de aandelen in handen. “Omdat de familie geen voorstander van erfopvolging is, besloten zij de aandelen te verkopen en volgden er gesprekken met diverse partijen”, aldus het persbericht.