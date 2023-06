Groep Amazon werknemers in Seattle verliet kantoor wegens ‘tekortkomend milieubeleid’

Een groep van zo’n honderd Amazon werknemers legde gisteren het werk neer in Seattle, Amerika, om te protesteren tegen het klimaatbeleid van het bedrijf. Dat meldt Reuters.

"Uitstoot stijgt. Tijd om te handelen!" riep de groep volgens Reuters. "Sta samen op; draai niet terug!"

Volgens de organisatoren, een activistische groep die bekend staat als Amazon Employees for Climate Justice (AECJ), hadden ruim 1900 werknemers wereldwijd toegezegd te protesteren. Amazon zegt echter dat het geen andere acties had waargenomen dan in Seattle.

AECJ geeft aan dat het protest ontstond nadat Amazon enkele stappen “in de verkeerde richting” nam, waaronder het uitstellen van het doel om alle Amazon verzendingen tegen 2030 netto nul te maken wat betreft koolstofuitstoot. Dit doel is nu vooruit geschoven naar een decennium later.

In een verklarding die Amazon-woordvoerder Brad Glasser aan Reuters gaf, zei hij dat het bedrijf hard werkt aan het terugdringen van zijn koolstofuitstoot. "Voor bedrijven als de onze, die veel stroom verbruiken en zeer aanzienlijke transport-, verpakkings- en fysieke gebouwenactiva hebben, zal het tijd kosten om dit te bereiken", zei hij. "We blijven op koers om in 2025 naar honderd procent hernieuwbare energie te gaan."

Hij voegde hier verder aan toe dat Amazon luistert naar de feedback van werknemers.

Vorige week pleitten ook Amazon aandeelhouders al voor meer focus op milieu. Die voorstellen werden door Amazon echter afgewezen.