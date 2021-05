‘Groep obligatiehouders FNG daagt groep voor de rechter’

FNG NV en de drie oprichters worden door een groep van obligatiehouders voor de rechter gesleept, zo meldt De Standaard. De groep obligatiehouders verloren tientallen miljoenen door in te tekenen op obligaties van de FNG Groep en FNG Benelux Holding.

De groep geeft aan bij de uitgifte van de obligaties al misleid te worden. De naam FNG Groep deed vermoeden dat ze in de topholding investeerden, maar in realiteit bevond FNG Groep zich onderaan de bedrijfsstructuur. Het was namelijk een subgroep van het beursgenoteerde FNG NV. De groep geeft aan in de veronderstelling te zijn geweest te investeren in een kredietwaardig bedrijf in plaats van een van de subtakken van het bedrijf.

De Standaard meldt dat de groep van vijftig obligatiehouders een bedrag van 15 miljoen euro eist maar er zouden nog meer obligatiehouders kunnen aansluiten waardoor de vordering op ongeveer 25 miljoen euro uit kan komen.

Het verhaal rondom het faillissement van vele FNG-takken afgelopen zomer kent vele hoofdstukken. Onderzoeken rondom het bedrijf lopen nog steeds en zowel het vennootschap FNG NV als de drie oprichters Dieter Penninckx, Anja Maes en Manu Bracke zijn in verdenking gesteld van diverse strafbare feiten. Uit een onderzoek blijkt dat het bedrijf sinds minstens 2018 investeerders heeft misleid.