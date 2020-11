Groepsomzet Mulberry Group plc daalt met 29 procent in H1

Het Britse luxe modebedrijf Mulberry Group plc heeft zijn H1 resultaten in een persbericht bekendgemaakt. Zo bleek dat de groepsomzet met 29 procent daalde naar 48,9 miljoen pond (54.7 miljoen euro), wat vooral het gevolg was van de corona crisis en de lockdown. Het gerapporteerde verlies voor belastingen voor deze periode bedroeg 2,4 miljoen pond (2.6 miljoen euro). De brutowinst was 28,900 pond (32,375 euro).

Digitale verkoopcijfers waren echter wat beter: daar was een stijging van 68 procent te zien, wat uitkwam op 23,4 miljoen pond (26,2 miljoen euro). De verkoopcijfers in Azië stegen met 28 procent door toenemende investeringen in die regio. De omzetverandering in het Verenigd Koninkrijk, de thuismarkt van de groep, bedroeg -33 procent, in de rest van de wereld is het -34 procent.

Daarnaast waren er ook een aantal hoogtepunten van de Mulberry Group plc in hun duurzaamheids regime. Zo waren de meest duurzame versies van de Bayswater en Lily tassen uitgebracht in gecertificeerd leer en werden 17 duizend herbruikbare jassen geproduceerd voor de Britse gezondheidszorg.

Thierry Andretta, CEO van Mulberry Group plc, geeft aan positief naar de toekomst te kijken ondanks enige obstakels: “Als we naar de toekomst kijken, blijven we vertrouwen hebben in onze strategie en in de relevantie en duurzaamheid van het merk Mulberry. Er zijn natuurlijk veel obstakels in het verschiet, zoals uiteraard Brexit die de bredere detailhandel en economie zou kunnen belemmeren, maar we zijn dankbaar dat we op 2 december onze deuren weer in Engeland kunnen openen en op al onze platforms kunnen handelen in deze cruciale handelsperiode voor Kerstmis.”