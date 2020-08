Groot-Brittannië na elf jaar weer in een recessie

Groot-Brittanië verkeert voor de eerste keer in elf jaar weer in een economische recessie. De economie is tussen april en juni met 20,4 procent gekrompen, in vergelijking met de eerste drie maanden van het jaar, volgens nieuwe data van The Office for National Statistics (ONS).

De cijfers lieten wel zien dat de economie in juni met 8,7 procent iets beter dan verwacht herstelde doordat de restricties van de lockdown grotendeels werden opgeheven en retailers weer open konden. Het verkoopvolume van de retail in Groot-Brittannië steeg die maand met 13,9 procent. Toch waarschuwt het ONS dat er nog een lange weg te gaan is. “De recessie veroorzaakt door de pandemie heeft geleid tot de grootste daling van het bruto binnenlands product in een kwartaal ooit,” zei plaatsvervangend nationaal statisticus Joanthan Athow in een statement. “Wel herstelde de economie een beetje in juni doordat winkels weer open gingen, fabrieken weer startte met produceren en de bouw van huizen weer werd opgepakt.”

Ondanks dat bleef het bruto binnenlands product in juni nog steeds een zesde onder het niveau van februari voordat het virus toesloeg. Over het algemeen zag de productiviteit in het tweede kwartaal de grootste daling ooit. Hotels en horeca werden het zwaarst getroffen, waarbij de productiviteit in die sector de afgelopen maanden met driekwart is gedaald.

