Grootste social mediabuzz tijdens Fashion Week gerealiseerd door Hugo Boss

Met de lancering van de tweede Boss x Russell Athletic-capsulecollectie is Hugo Boss erin geslaagd de aandacht te trekken van zijn jongere doelgroep.

Met de fysieke collectie die in een honkbalstadion in Milaan werd gepresenteerd, wist het merk met behulp van social media in vier dagen tijd in totaal 3,9 miljard impressies te realiseren.

Modellen als Gigi Hadid, Irina Shayk en Alton Mason liepen over de catwalk. TikTok-ster Khaby Lame, atleten Alica Schmidt, Trenten Merrill en Race Imboden en K-popster Big Matthew maakten hun debuut op de catwalk.

Met social media aanwezigheid in het achterhoofd, selecteerde het merk strategisch cast en kijkers met een grote aanwezigheid online. Lame, die 113 miljoen volgers heeft op TikTok, maakte een verschijning om de show af te sluiten, waardoor Boss het eerste modemerk werd dat op zijn account verscheen. Andere populaire content creators zoals Avan Jogia en Chiara Ferragni legden de dag vast op sociale media, waardoor de exposure van de show werd verhoogd.

"Dit evenement is onze maatstaf voor wat we vanaf vandaag als ervaring zullen leveren aan klanten over de hele wereld," zei Daniel Grieder, CEO van Hugo Boss. "Ik ben meer dan enthousiast om deze reis samen met het team verder aan te gaan."

Samen met de bijna 4 miljard impressies van het evenement, wist het bedrijf 25 miljoen engagements te realiseren via hun social media kanalen, en 2,2 miljard views op de #Bossmoves challenge. De interactie met het Instagram-account van Boss steeg met bijna 1600 procent.

Een onderdeel van de social media-campagne van het merk was de mogelijkheid voor fans om vijf NFT collegiale jassen te winnen. Fashion NFT's krijgen steeds meer tractie binnen de industrie, met Dolce & Gabbana die onlangs haar eigen collectie NFT's verkocht voor een totaal van 6 miljoen dollar. Door zich te verbinden met de 'metaverse', gebruikt het merk het om nieuwe doelgroepen aan te spreken, zoals de jongere generatie die aanwezig is op sociale mediasites zoals TikTok.

Voor en na het evenement genereerde de Instagram-campagne van het bedrijf een mate van betrokkenheid die bijdroeg tot de uiteindelijke populariteit van de show. De Boss x Athletic-producten konden worden gekocht terwijl de veertien makers die bij de campagne betrokken waren, hun outfits showden.

Vorige maand presenteerde Hugo Boss een nieuwe strategie aan zijn investeerders en het publiek, waarin het zijn potentieel in casualwear in plaats van alleen pakken uiteenzette. De gerichte campagne van het merk richting Gen Z en millennial klanten weerspiegelt de nieuwe visie van het bedrijf.

"We bewijzen dat we meer dan klaar zijn om deze plaats in de mode-industrie in de toekomst in te nemen," zei Grieder.

Lees ook: De modeweek van Parijs was groot en klein tegelijk

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.