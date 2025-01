Grote brand verwoest pand Textiel Services Nederland

Bedrijfskledingspecialist Textiel Services Nederland heeft in een grote brand dit weekend het bedrijfspand verloren. Het bedrijf meldt twee dagen na de brand dat het grotendeels weer operationeel is.

In een kort persbericht vlak na de brand meldde de specialist dat ‘onze grootste nachtmerrie werkelijkheid is geworden’. “Dit is een ingrijpende gebeurtenis, maar wij willen u verzekeren dat we niet bij de pakken neerzitten. Onze prioriteit ligt bij het zo snel mogelijk hervatten van onze dienstverlening.”

De meest recente update van Textiel Services Nederland is dat de dienstverlening aan klanten, leveranciers en stakeholders vandaag weer wordt hervat. “Er zijn nog heel veel zaken te organiseren en te regelen. Dat houdt in dat u wellicht niet helemaal de service ontvangt welke u gewend bent, maar we kunnen door met elkaar.”