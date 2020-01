Grote Russische e-tailer Wildberries start verkoop in Europa

Wildberries komt naar Europa. Een van de grootste retailers in Rusland start vanaf januari 2020 met de verkoop in Europa en begint in Polen, zo maakt het bedrijf bekend in een persbericht.

Wildberries heeft een Europese website gelanceerd die voor nu beschikbaar is in het Engels en Pools. De website biedt 13.500 merken aan op het platform, verdeeld over dames-, heren- en kindermode, naast schoenen, accessoires en speelgoed.

“Polen was niet zomaar gekozen als eerste land in Europa om in uit te breiden,” aldus Vyacheslav Ivashchenko, development directeur van Wildberries, in het persbericht. “Het land heeft een interessante geografische ligging, de lokale e-commerce markt groeit snel en mensen in Polen staan open voor online shoppen. Ons doel is om de klant blij te maken en dat is het al vijftien jaar. Daarom streven we ernaar onze klanten een zo comfortabel mogelijke ervaring aan te bieden. We zullen pick-up points op de beste locaties voor onze klanten.” Wildberries wil ongeveer 100 pick-up points creeeren in Polen, aldus het bericht.

Wildberries is al actief in voormalige Sovjet-landen: Wit-Rusland, Kazachstan, Armenië en Kirgizië. In 2019 behaalde het bedrijf een omzet van 3,1 miljard euro dankzij een plus van 94 procent jaar op jaar. De e-tailer heeft zo’n 6000 pick-up points waar klanten items kunnen passen in paskamers en retourneren waar nodig.

Beeld: via Wildberries