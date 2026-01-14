Groupe RAS: de strategie van een onafhankelijke Franse speler in de strijd met sneakergiganten

De RAS Groep (Rautureau Apple Shoes), eigenaar van de merken No Name, Schmoove en Armistice, luidt een nieuwe fase in zijn geschiedenis in, onder leiding van een complementair directieduo. Gedreven door een internationale versnelling en een diversificatie naar textiel, positioneert de Franse speler zich nu als een ‘creatieve start-up’ voor een duurzame positie op de wereldmarkt.

Van historische expertise naar ‘creatieve start-up’: de bevestiging van een onafhankelijk model

In Saint-Pierre-Montlimart ondergaat de RAS Groep een diepgaande transformatie. Hoewel de naam bij het grote publiek nog niet zo bekend is als die van de giganten in de sector, is de groep sinds 1970 een welvarende en onmisbare speler in het Franse landschap. Met een jaarlijks volume van 500.000 paar en een stevige verankering in de retail, begint het bedrijf aan een nieuw hoofdstuk in zijn geschiedenis.

Riccardo Ribolla en Fabrice Delecolle nemen officieel de leiding over met een gedeelde overtuiging: “De mode heeft geen extra merk nodig, maar spelers die betekenis, emotie en karakter kunnen creëren.” Riccardo Ribolla, die in 2020 startte als commercieel directeur, is benoemd tot algemeen directeur. Samen met Fabrice Delecolle, sinds 2008 in dienst en benoemd tot adjunct-directeur, vormt hij een duo dat strategische wendbaarheid combineert met operationele discipline.

Een strategie gericht op aantrekkingskracht en export

Trouw aan zijn historische motto “Niet de mode volgen, maar haar uitvinden”, zet de RAS Groep een grote versnelling in. Deze nieuwe ambitie steunt op een solide commerciële basis: de groep verkoopt jaarlijks 500.000 paar, met een exportaandeel van 45 procent en een digitale aanwezigheid van achttien procent. Het merk No Name is de speerpunt van deze dynamiek met 400.000 verkochte paar per jaar, waarvan 59 procent bestemd is voor internationale markten, met name Italië, de Benelux, Duitsland en Japan.

Dit exportniveau plaatst de groep in de context van de Europese markt voor sneakers en urban schoenen. In een segment gedomineerd door wereldwijde giganten en grote digitale platforms, zetten onafhankelijke Franse merken nu in op differentiatie op basis van authenticiteit. Voor RAS betekent dit een transformatie van de besluitvorming en een open houding ten opzichte van diverse culturele werelden, van muziek en design tot gastronomie.

Betekenis creëren in een volwassen markt

Innovatie en een consistent verhaal worden de drijvende krachten achter deze ‘creatieve start-up’. De groep intensiveert samenwerkingen en capsulecollecties om de aantrekkingskracht te vergroten, terwijl het aanbod wordt gediversifieerd. De introductie van de No Name textielcollectie voor het Lente-Zomer 2026 seizoen is een eerste beslissende stap naar de creatie van complete en globale merkwerelden.

In een volwassen markt, waar koopgedrag steeds meer wordt beïnvloed door digitalisering en lifestyle, zet de RAS Groep in op een duidelijke identiteit. Of het nu gaat om de ‘creatieve opstand’ van No Name, de rebelse elegantie van de ‘Black Sheep’ van Schmoove of het oprechte minimalisme van Armistice, elk merk cultiveert zijn eigenheid. Deze reorganisatie moet de groep in staat stellen sneller en duidelijker te opereren, om zo een eigentijdse en onafhankelijke Franse visie uit te dragen in het competitieve sneakerlandschap.