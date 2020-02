Grupo Axo neemt C&A Mexico over, zet in op versnelde groei in Mexico

De Zuid-Amerikaanse modegroep Grupo Axo neemt C&A Mexico over van de Nederlandse retailer. Dat meldde het bedrijf in een persbericht, maar onthulde geen financiële details. De overname moet nog worden goedgekeurd door de desbetreffende autoriteiten.

Met de overname van de Mexicaanse dochteronderneming van C&A zet Grupo Axo in op versnelde groei in de Mexicaanse thuismarkt.

”C&A is een mondiaal merk dat we al langere tijd hebben bewonderd om haar waarden en uitmuntende klantgerichtheid. Het bedrijf heeft een sterk merk neergezet in Mexico, met betaalbare en duurzame mode voor een hard groeiend consumentensegment. We geloven dat C&A Mexico een aantrekkelijke aanvulling is op de merkenportefeuille van Grupo Axo en zien ernaar uit onze expertise in te zetten ten behoeve van de uitbreiding van C&A Mexico in de regio,” zei Andres Gomez, mede-CEO van Grupo Axo in een persbericht.

”Het retailnetwerk en de ervaring in omnichannel van Grupo Axo, gepaard met andere elementen zoals hun kennis van de sector, zullen C&A Mexico de hulpmiddelen geven om onze strategie in een snel veranderende markt waar te maken,” aldus Kelly Kroger, CEO van C&A Mexico.