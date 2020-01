Gruppo Calzedonia noteert omzetgroei van 4,7 procent in 2019

De Italiaanse Gruppo Calzedonia, moederbedrijf van lingerie- en badkledinglabels Calzedonia, Intimissimi en Tezenis en kasjmier-producent Falconeri, rapporteert over fiscaal jaar 2019 een omzet van 2,41 miljard euro. Dat komt neer op een stijging van 4,4 procent ten opzichte van het boekjaar ervoor. Het bedrijf bracht maandagochtend voorlopige cijfers uit.

De omzetgroei is volgens de Italiaanse groep te danken aan haar buitenlandse expansie. Er werden in het afgelopen fiscale jaar 188 nieuwe winkels geopend, waarvan 138 in landen buiten Italië, en het bedrijf mikt momenteel op een verdere uitrol in de Verenigde Staten, Japan en China.

Gruppo Calzedonia betrad in 2019 de Nederlandse markt. Er werden vestigingen van Intimissimi en Calzedonia geopend in Amsterdam, Den Haag en Maastricht. Daarnaast zou het bedrijf nog winkels willen openen in Leidschendam en Amstelveen, blijkt uit eerdere berichtgeving . In België beschikt Gruppo Calzedonia al over winkels, zoals een Intimissimi-winkel in Antwerpen en een Tezenis-filiaal in Brussel.

In 2018 vertegenwoordigde thuismarkt Italië 45 procent van de totale omzet van Gruppo Calzedonia. Andere Europese landen vertegenwoordigden 51,9 procent van de omzet, en niet-Europese landen 3,1 procent.

Beeld: Falconeri