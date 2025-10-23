Gucci blijft een last: Kering rapporteert omzetdaling van tien procent in derde kwartaal

Kering heeft woensdag voor het derde kwartaal een omzetdaling van 10 procent bekendgemaakt. Dit is de eerste financiële publicatie sinds het aantreden van Luca de Meo in september als nieuwe algemeen directeur. Zijn taak is om het luxeconcern weer op koers te krijgen.

De omzet daalde naar 3,4 miljard euro, een daling die minder sterk was dan in de voorgaande kwartalen. Toch presteert Kering volgens de Meo ‘nog steeds onder het marktgemiddelde’, wat zijn ‘vastberadenheid versterkt om op alle niveaus van het bedrijf te handelen’, zo verklaarde hij in een persbericht.

Deze publicatie volgt enkele dagen na de aankondiging van de verkoop van de beautytak aan L’Oréal voor 4 miljard euro, in de nacht van zondag op maandag. Deze tak werd amper twee jaar geleden opgericht, na de overname van het luxeparfummerk Creed door Kering voor 3,5 miljard euro.

De overeenkomst omvat vijftigjarige parfumlicenties voor de kernmerken Gucci, Bottega Veneta en Balenciaga, en een 50/50-joint venture die gericht is op de ontwikkeling van nieuwe ‘ervaringen en diensten’.

De verkoop moet het concern, eigenaar van Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent en Balenciaga, helpen zijn schuld van momenteel 9,5 miljard euro te verminderen.

Voor Kering is dit, aldus Luca de Meo in een interview met Le Figaro, “geen ommekeer van honderdtachtig graden, maar een manier om de ontwikkeling van [onze] merken in het beautysegment te versnellen”. “Het is goed om dit alleen te doen, maar beter om het samen te doen – vooral met marktleider L’Oréal”, verklaarde hij.

“Als we onze merken in handen van L’Oréal leggen, zal dat een vliegende start krijgen”, vervolgde de Meo. L’Oréal zal Kering licentiekosten betalen voor het gebruik van de merken. “L’Oréal investeert meer in de media-aandacht voor zijn parfums dan wij voor onze modemerken doen. Wij zullen van deze slagkracht profiteren”, voegde hij eraan toe.

‘Het schip lichter maken’ en de modetak nieuw leven inblazen

“Het was dringend noodzakelijk om ons te concentreren op waar we echt goed in zijn”, zei Luca de Meo in Le Figaro. “De wereld verandert snel – we moeten bijblijven.” Hij was “altijd overtuigd dat de snelheid van het spel cruciaal is, en we moeten wat tempo winnen”, voegde hij eraan toe.

De eerste contacten tussen L’Oréal en Kering vonden al een jaar geleden plaats, nog voor het aantreden van de Meo. De gesprekken kwamen echter in een stroomversnelling nadat de Italiaanse manager in de zomer, voorafgaand aan zijn officiële start, L'Oréal-topman Nicolas Hieronimus ontmoette.

“Deze transactie zal ons helpen het schip lichter te maken en onze modemerken – met name Gucci – nieuw leven in te blazen”, benadrukte de Meo. De afronding van de deal is gepland voor de eerste helft van 2026.

Gucci, het belangrijkste merk van het luxeconcern onder leiding van François-Henri Pinault, is goed voor 44 procent van de groepsomzet en twee derde van het bedrijfsresultaat. Het merk bevindt zich echter nog steeds in een moeilijke fase.

In het derde kwartaal daalde de verkoop met 18 procent tot 1,3 miljard euro. Dit is een verbetering ten opzichte van het eerste en tweede kwartaal, toen de omzet met respectievelijk 24 procent en 27 procent daalde.

De samenwerking met L’Oréal omvat het recht op een exclusieve, vijftigjarige licentieovereenkomst voor de ontwikkeling, productie en distributie van parfum- en beautyproducten van het merk Gucci. Deze treedt in werking na het aflopen van de huidige licentie met het Amerikaanse bedrijf Coty.

Volgens diverse financieel analisten loopt deze licentie in 2028 af.

“De omzet van Yves Saint Laurent in de beautysector is inmiddels vergelijkbaar met die in het mode- en lederwarensegment, namelijk 2,9 miljard euro in 2024”, lichtte Luca de Meo toe aan Le Figaro. “Dat geeft een idee van het potentieel dat in Gucci schuilt.”