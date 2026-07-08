Gucci en L'Oréal sluiten licentieovereenkomst voor vijftig jaar

L'Oréal en Gucci sluiten een licentieovereenkomst voor vijftig jaar. Het Franse bedrijf gaat parfums en cosmetica produceren onder de naam van het Italiaanse modehuis. Dat meldt Kering, het moederbedrijf van Gucci, dinsdag.

De overeenkomst volgt op de beslissing om de licentieovereenkomst tussen Gucci en het Amerikaanse Coty een jaar voor de afloopdatum te beëindigen, zo staat in een verklaring van Kering.

De licentieovereenkomst tussen Gucci en Coty, dat een compensatie van circa 400 miljoen dollar ontvangt, zou in juni 2028 aflopen. De nieuwe licentieovereenkomst met L'Oréal treedt naar verwachting medio 2027 in werking.

“De combinatie van Gucci's wereldwijde aantrekkingskracht en onderscheidende creatieve visie met L'Oréals ongeëvenaarde expertise in beauty, innovatie en wereldwijde distributie biedt aanzienlijke groeikansen op de lange termijn voor parfum en beauty,” aldus Kering.