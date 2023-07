Gucci krijgt certificering voor gendergelijkheid

Gucci ontvangt een certificering voor gendergelijkheid, dat maakt het Italiaanse modehuis bekend in een persbericht. Het merk schrijft dat het het eerste Italiaanse luxehuis is dat deze certificering voor gendergelijkheid heeft gekregen.

Het onafhankelijke Franse onderzoeksbedrijf ‘Bureau Veritas’ kende de certificering aan Gucci toe. De onderzoekers beoordeelden het merk op zes categorieën: cultuur en strategie, bestuur, personeelsprocessen, kansen voor de groei en integratie van vrouwen, gelijke beloning tussen mannen en vrouwen, ondersteuning bij het ouderschap en de balans tussen werk en privéleven.

Vooral Gucci’s beleid voor ouderschapsverlof en het hybride werkmodel werden geprezen in het rapport, evenals de ambitie om gendergerelateerde problemen en onbewuste vooroordelen aan te pakken.

"Deze prestatie, die de Europese trends voor was, bevestigt sterk onze toewijding aan een cultuur die rechtvaardigheid, inclusiviteit en respect hoog in het vaandel heeft zitten", aldus Gucci-CEO Marco Bizzarri in het persbericht.