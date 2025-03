Guess en WHP sluiten licentieovereenkomst voor Rag & Bone accessoires

Guess en WHP Global, de gezamenlijke eigenaren van Rag & Bone, zijn een samenwerking aangegaan met Signal Brands voor een vijfjarige licentieovereenkomst voor de accessoirelijn van het New Yorkse label. De overeenkomst is bedoeld om de categorie handtassen en kleine lederwaren van Rag & Bone verder te ontwikkelen en uit te breiden.

Het onderstreept de toewijding van het merk aan wereldwijde expansie, aldus een persbericht, en versterkt de bestaande banden tussen Guess en Signal Brands, die sinds 1990 samenwerken aan de creatie van handtassen.

Paul Marciano, mede-oprichter en creatief directeur van Guess, zei over de uitgebreide samenwerking dat de accessoirelijn van Rag & Bone ‘een essentieel onderdeel van de business’ was waar het merk van zou profiteren. Hij voegde eraan toe: “We zijn ervan overtuigd dat het een geweldige toevoeging zal zijn aan de wereld van Rag & Bone.”

Jason Rimokh, algemeen directeur van Signal Brands, zei in zijn eigen verklaring dat het bedrijf enthousiast is om zijn expertise in te brengen in de handtassenlijn van Rag & Bone. Hij voegde eraan toe: “Signal Brands kijkt ernaar uit om zijn uitgebreide ervaring in de industrie te benutten om innovatieve en stijlvolle ontwerpen te brengen in de handtassencollectie van Rag & Bone en tegelijkertijd voort te bouwen op de succesvolle samenwerkingen van het bedrijf.”

De eerste collectie onder de nieuwe samenwerking wordt gelanceerd in het voorjaar van 2025 en zal verkrijgbaar zijn in de wereldwijde Rag & Bone boetieks, de online winkel van het merk en bij Noord-Amerikaanse retailers, zoals Bloomingdales en Nordstrom.