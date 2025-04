Guess groeit omzet in Q4 ondanks uitdagingen, benoemt nieuwe CFO

De financiële resultaten van Guess voor het vierde kwartaal van boekjaar 2025 laten 'een mix van groei en uitdagingen' zien, naast de strategische benoeming van Alberto Toni als nieuwe Chief Financial Officer. De netto-omzet van de kledingretailer bereikte in het kwartaal 932,25 miljoen dollar, een stijging van 5 procent, terwijl de netto-omzet in constante valuta met 9 procent toenam. De omzetgroei werd significant beïnvloed door de overname van Rag & Bone, evenals de positieve momentum in de Europese en Amerikaanse groothandelsactiviteiten en de toegenomen licentie-inkomsten.

De Rode Zee-crisis en de inflatoire druk hadden echter een impact op de resultaten. De gecorrigeerde nettowinst toerekenbaar aan het bedrijf bedroeg in het kwartaal 77,70 miljoen dollar, een daling van 30 procent, terwijl de gecorrigeerde winst per aandeel met 26 procent daalde tot 1,48 dollar ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. De gecorrigeerde bedrijfswinst bedroeg 107 miljoen dollar.

Guess optimistisch over toekomstige groei

Vooruitkijkend naar het eerste kwartaal van boekjaar 2026 verwacht het bedrijf een verlies per aandeel tussen de 66 cent en 75 cent en een gecorrigeerd verlies per aandeel tussen de 65 cent en 74 cent. Het bedrijf verwacht een kwartaalomzetgroei in Amerikaanse dollars tussen de 5,8 procent en 7,5 procent.

Voor boekjaar 2026 verwacht het bedrijf een winst per aandeel tussen de 1,03 dollar en 1,37 dollar en een gecorrigeerde winst per aandeel tussen de 1,32 dollar en 1,76 dollar. Het bedrijf verwacht een omzetstijging tussen de 3,9 procent en 6,2 procent in Amerikaanse dollars.

CEO Carlos Alberini zei: "Nu we boekjaar 2026 ingaan, zijn we enthousiast over onze groeikansen voor onze kernactiviteit Guess, ons onlangs gelanceerde merk Guess Jeans en onze zojuist overgenomen rag & bone-activiteit. We richten onze strategische initiatieven op het verhogen van de direct-to-consumer verkoopproductiviteit wereldwijd en het verbeteren van de winstgevendheid door bedrijfs- en portfolio-optimalisatie."

Guess benoemt Alberto Toni tot CFO

Naast de financiële resultaten kondigde Guess de benoeming aan van Alberto Toni als nieuwe Chief Financial Officer. Toni, momenteel Group Managing Director en Chief Financial Officer van Flos B&B Italia Group, brengt meer dan 30 jaar uitgebreide wereldwijde financiële en operationele ervaring mee naar het bedrijf.

"We kijken ernaar uit om te profiteren van Alberto's leiderschap terwijl we werken aan het verder optimaliseren van onze bedrijfsportfolio, het verbeteren van onze kostenstructuur en het optimaal positioneren van Guess? voor de langetermijngroeikansen die we voor ons zien," voegde Alberini eraan toe.

Toni's uitgebreide wereldwijde financiële ervaring, inclusief functies bij Flos B&B Italia Group, Bata, Deoleo en Heineken, zal naar verwachting de financiële strategie van Guess versterken.

Ondanks 'financiële tegenwind' liet Guess omzetgroei zien. De overname van Rag & Bone en wereldwijde expansie zijn belangrijke strategieën. De benoeming van Toni wordt gezien als cruciaal voor "het versterken van de financiële stabiliteit van het bedrijf en het stimuleren van de toekomstige winstgevendheid."