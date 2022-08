Guess?, Inc. behaalt omzetgroei in tweede kwartaal met name in Europa en Azië

De omzet van Guess, Inc. was in het tweede kwartaal van dit jaar 642,7 miljoen dollar (642,9 miljoen euro) en steeg daarmee met twee procent ten opzichte van vorig jaar. De in het tweede kwartaal behaalde winst daalde echter met 60,8 procent ten opzichte van vorig jaar, naar 24 miljoen dollar (24,1 miljoen euro).

Kijkend naar de eerste zes maanden van dit jaar nam de omzet met acht procent toe, naar een totaal van 1,24 miljard dollar (1,24 miljard euro). De winst behaald in de eerste zes maanden van dit jaar nam met 56,3 procent af, naar een totaal aan 31,9 miljoen dollar (31,91 miljoen euro). In het eerste half jaar van 2021 was de totaal behaalde winst nog 73,1 miljoen dollar (73,13 miljoen euro).

Binnen de Amerikaanse retailtak daalde de omzet met twee procent naar 181,7 miljoen dollar (181,77 miljoen euro). De wholesale omzet nam daarentegen met gecorrigeerd voor inflatie met twee procent toe naar 50,1 miljoen euro (50,12 miljoen euro). De omzet in Europa (336,7 miljoen dollar, 336,83 miljoen euro) en Azië (49,3 miljoen dollar, 49,32 miljoen euro) steeg gecorrigeerd voor inflatie met respectievelijk 21 en vijftien procent. In zowel Europa als Azië ondervond binnen alleen de retailtak een groei van tien procent plaats.

Voor het derde kwartaal van 2023 verwacht Guess?, Inc. gecorrigeerd voor inflatie een omzetplus van 4,5 procent. Voor het gehele financiële jaar wordt een omzetstijging van 9,5 procent verwacht.

Guess?, Inc. CEO Carlos Alberini licht toe: Voor de tweede helft van het jaar hebben wij onze vooruitzichten bijgesteld om rekening te houden met onze huidige trends en de impact van bestaande macro-economische tegenwind, waaronder de wisselkoers. We hebben een sterk team en we blijven onze activiteiten gedisciplineerd beheren, met de nadruk op wat we kunnen controleren. We blijven vertrouwen in onze groeimogelijkheden op lange termijn en maken gebruik van de kracht van ons sterk gediversifieerde bedrijfsmodel en ons sterke merkmomentum."