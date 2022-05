Guess, Inc. behaalt omzetplus van 14 procent, nettowinst blijft achter

Modehuis Guess, Inc. heeft in het eerste kwartaal van dit boekjaar een omzetplus van veertien procent behaald, zo blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. De omzet lag hiermee op 593 miljoen dollar (553 miljoen euro). De operationele winst steeg met 37 procent ten opzichte van vorig jaar, naar 36,4 miljoen dollar (59,1 miljoen euro). De nettowinst bleef echter achter. Deze kwam uit op acht miljoen dollar (7,5 miljoen euro) en daalde daarmee met 33,6 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van fiscaal jaar 2022.

Met name de omzet van Amerikaanse groothandel steeg sterk. Met een groei van vijftig procent kwam deze uit op 68,3 miljoen dollar (63,7 miljoen euro). De omzet van Amerikaanse retail steeg met acht procent naar 166,4 miljoen dollar (108,5 miljoen euro). Europa vormt met een totale omzet van 276 miljoen dollar (257 miljoen euro) de grootste markt voor het merk. De omzet steeg hier met veertien procent (26 procent gecorrigeerd voor inflatie) ten opzichte van vorig jaar. In Azië was de omzetgroei in vergelijking één procent (8 procent gecorrigeerd voor inflatie), uitkomend op een totaal van 56,2 miljoen dollar (52,4 miljoen euro).

Voor het tweede kwartaal verwacht Guess, Inc. dat de omzet met één procent verder zal groeien in vergelijking met Q2 van vorig jaar. Voor het gehele fiscale jaar verwachten zij een groei van vier procent ten opzichte van vorig jaar. Hierbij zijn de sterke inflatie en de volgens CEO Carlos Alberini ‘ongunstige’ wisselkoersen in overweging genomen: “Hoewel de context uitdagend blijft, zijn we goed gepositioneerd om te groeien en te profiteren van ons gediversifieerde bedrijfsmodel."