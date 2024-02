Guess, Inc. en WHP Global nemen Rag & Bone over

Guess, Inc. en WHP Global hebben donderdag een overeenkomst getekend die de overname van het New Yorkse modemerk Rag & Bone definitief maakt. Hiermee krijgt Guess alle bedrijfsmiddelen van Rag & Bone in handen en zijn Guess en WHP Global gezamenlijk eigenaar van het intellectuele eigendom van het New Yorkse merk, zo meldt Guess in een persbericht.

De overname wordt naar verwachting afgerond in het eerste kwartaal van boekjaar 2025 van Guess. Voor de overname telde Guess 56,5 miljoen dollar (52,6 miljoen euro) neer. Met de overname verwerft Guess alle operationele activa van het merk en neemt het alle gerelateerde operationele verplichtingen van Rag & Bone over.

De deal biedt ook nog mogelijkheid voor een additionele earn-out vergoeding waarvan Guess verantwoordelijk zal zijn voor een maximum van 12,8 miljoen dollar, gebaseerd op omzetniveaus en ebitda-prestaties over boekjaar FY24.

De joint venture tussen Guess en WHP Global houdt in dat ieder 50 procent van het New Yorkse merk in handen krijgt. In de joint venture is Guess een licentieovereenkomst aangegaan die het exclusieve recht geeft om het intellectuele eigendom van Rag & Bone te gebruiken voor de productie van gelicentieerde producten wereldwijd en om gelicentieerde producten te verkopen in specifieke gebieden in ruil voor de betaling van royalty's door Guess, zo staat in het persbericht.

Doordat Guess en WHP Global nu eigenaar van Rag & Bone zijn geworden, stelt dit het New Yorkse modemerk in staat gebruik de internationale expansie te maximaliseren door gebruik te maken van de platforms van Guess en WHP Global. Bovendien kan Rag & Bone nu haar productaanbod uitbreiden door gebruik te maken van Guess’ infrastructuur en netwerk van licentiehouders en groothandelspartners. Dit zorgt er uiteindelijk ook voor dat het merk kan uitbreiden naar nieuwe markten.

Rag & Bone genereerde in 2023 een jaaromzet van zo’n 250 miljoen dollar en een ebitda van 10 miljoen dollar. Het New Yorkse modemerk telt momenteel 34 winkels in de Verenigde Staten, twee in het Verenigd Koninkrijk en is het merk verkrijgbaar bij chique boetieks, warenhuizen en online wereldwijd.