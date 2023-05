Guess, Inc. krimpt omzet en boekt verliezen in eerste kwartaal, maar is optimistisch over de rest van het jaar

Guess, Inc. kromp de netto-omzet tijdens het eerste kwartaal van boekjaar 2024 met vier procent tot 569,8 miljoen dollar (531,2 miljoen euro). Bij constante valuta daalde de netto-omzet met twee procent.

Ook boekte Guess een nettoverlies van 11,8 miljoen dollar (11 miljoen euro). In dezelfde periode vorig jaar behaalde Guess nog een nettowinst van 8 miljoen dollar (7,5 miljoen euro).

De omzet daalde vooral in de Amerikaanse groothandelssector, namelijk met een vierde. Binnen de retailsector op de Amerikaanse markt daalde de omzet met veertien procent (dertien procent gecorrigeerd voor inflatie). Inclusief e-commerce daalde de omzet vanuit Amerika zowel in Amerikaanse dollars als in constante valuta met dertien procent.

De omzet in Europa steeg met twee procent in Amerikaanse dollars en met vijf procent in constante valuta. De omzet van de detailhandel, inclusief e-commerce, steeg met tien procent in Amerikaanse dollars en met dertien procent bij constante wisselkoersen. De omzet in Azië steeg met 26 procent (34 procent gecorrigeerd voor inflatie).

Voor het tweede kwartaal van boekjaar 2024 verwacht Guess een gelijke netto-omzet, of een maximale daling van 1,5 procent. Voor het gehele boekjaar (dat eindigt op 3 februari 2024) zijn de verwachtingen optimistischer. Guess gaat uit van een netto-omzet stijging van twee tot vier procent. Dit is lichtjes hoger dan de oorspronkelijke verwachting van een omzetstijging tussen de één en drie procent.